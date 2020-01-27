В России аптеки начали использовать в рекламе тему нового коронавируса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские аптеки и фармкомпании начали использовать в рекламе тему китайского коронавируса для стимуляции спроса на противовирусные препараты и БАДы, тогда как фактов заражения этим коронавирусом на территории РФ пока не было зафиксировано, а вакцина от данного заболевания еще не изобретена учеными.

Как сообщила в понедельник главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, в России выявлено более 100 человек, имеющих признаки инфекционного заболевания и посещавших Китай, но ни в одном из случаев не установлен коронавирус. Вакцина от коронавируса нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, может быть разработана к лету, заявлял на прошлой неделе в Давосе глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт.

Среди мер профилактики заболевания, опубликованных Роспотребнадзором для российских туристов в КНР, есть следующие рекомендации: не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу. Помимо этого, в надзорном ведомстве советуют не посещать зоопарки и различные мероприятия с привлечением животных, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. Также специалисты призывают при первых признаках заболевания обращаться за помощью к медикам и не допускать самолечения.

Пользователи соцсетей на прошлой неделе сообщили о появлении в одной из российских аптек спекулятивной рекламной листовки "Долой китайский коронавирус". На ней были изображены устрашающие рисунки вирусов, а под заголовками "профилактика" и "лечение" были напечатаны упаковки конкретных БАДов и противовирусных препаратов. В столичной аптеке корреспондент РИА Новости также обнаружил листовку, призывающую готовиться к приходу вирусов. "Защита и профилактика вирусных инфекций! Защити себя от вирусов и бактерий!!!" - было сказано в листовке. Далее текст дублировался на китайском языке и в переводе означал: "Защита от вируса".

Фармкомпании тоже не отстают от аптек, в понедельник утром в эфире одной из столичных радиостанций транслировался рекламный ролик, в котором звучало заявление о высоком риске заражения коронавирусом. В рекламе предлагалось приобретать конкретный противовирусный препарат.