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В России аптеки начали использовать в рекламе тему нового коронавируса
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РИА Новости

В России аптеки начали использовать в рекламе тему нового коронавируса

16:45 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковФармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Российские аптеки и фармкомпании начали использовать в рекламе тему китайского коронавируса для стимуляции спроса на противовирусные препараты и БАДы, тогда как фактов заражения этим коронавирусом на территории РФ пока не было зафиксировано, а вакцина от данного заболевания еще не изобретена учеными.
Как сообщила в понедельник главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова, в России выявлено более 100 человек, имеющих признаки инфекционного заболевания и посещавших Китай, но ни в одном из случаев не установлен коронавирус. Вакцина от коронавируса нового типа, вспышка которого зафиксирована в китайском городе Ухань, может быть разработана к лету, заявлял на прошлой неделе в Давосе глава Коалиции по эпидемиологическим инновациям Ричард Хэтчетт.
Среди мер профилактики заболевания, опубликованных Роспотребнадзором для российских туристов в КНР, есть следующие рекомендации: не посещать рынки, на которых продаются животные и морепродукты, употреблять только бутилированную воду и термически обработанную пищу. Помимо этого, в надзорном ведомстве советуют не посещать зоопарки и различные мероприятия с привлечением животных, использовать маски для защиты органов дыхания, мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи. Также специалисты призывают при первых признаках заболевания обращаться за помощью к медикам и не допускать самолечения.
Пользователи соцсетей на прошлой неделе сообщили о появлении в одной из российских аптек спекулятивной рекламной листовки "Долой китайский коронавирус". На ней были изображены устрашающие рисунки вирусов, а под заголовками "профилактика" и "лечение" были напечатаны упаковки конкретных БАДов и противовирусных препаратов. В столичной аптеке корреспондент РИА Новости также обнаружил листовку, призывающую готовиться к приходу вирусов. "Защита и профилактика вирусных инфекций! Защити себя от вирусов и бактерий!!!" - было сказано в листовке. Далее текст дублировался на китайском языке и в переводе означал: "Защита от вируса".
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Фармкомпании тоже не отстают от аптек, в понедельник утром в эфире одной из столичных радиостанций транслировался рекламный ролик, в котором звучало заявление о высоком риске заражения коронавирусом. В рекламе предлагалось приобретать конкретный противовирусный препарат.
Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй, расположенной в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2744, из них 80 скончались.
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Анна ПоповаРоспотребнадзорНепалУханьСШАОбщество
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