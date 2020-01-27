В Канаде сообщили о втором предполагаемом случае коронавируса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Власти Канады сообщили о втором предполагаемом случае заражения коронавирусом в стране, сообщает канадский телеканал CBC.
Им стала жена мужчины, которого госпитализировали с аналогичными подозрениями в субботу. Супружеская пара прибыла в канадский город Торонто из китайского Уханя, где находится очаг эпидемии. По словам канадских врачей-инфекционистов, в течение двух ближайших недель будет проводиться мониторинг состояния пациентов с подозрением на коронавирус в условиях их изоляции. Кроме того, те, кто находился с ними в близком контакте, будут помещены в карантин.
"Мы работаем совместно со Службой общественного здравоохранения Торонто, которая находится в тесном контакте с пациентом в течение периода самоизоляции… С учетом того, что находится в изоляции, риск для жителей провинции Онтарии остается крайне низким", - сообщил телеканалу главный санитарный врач Онтарио доктор Дэвид Уилльямс.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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