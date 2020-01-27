В Канаде сообщили о втором предполагаемом случае коронавируса

"Мы работаем совместно со Службой общественного здравоохранения Торонто, которая находится в тесном контакте с пациентом в течение периода самоизоляции… С учетом того, что находится в изоляции, риск для жителей провинции Онтарии остается крайне низким", - сообщил телеканалу главный санитарный врач Онтарио доктор Дэвид Уилльямс.