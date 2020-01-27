Один член экипажа упавшего в Хорватии вертолета погиб

Разведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior во время церемонии передачи в состав ВМС Греции

© пресс-служба Генерального штаба армии Греции Разведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior во время церемонии передачи в состав ВМС Греции

БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Один из двух членов экипажа упавшего в Адриатику вертолета ВВС Один из двух членов экипажа упавшего в Адриатику вертолета ВВС Хорватии Kiowa Warrior погиб, второго продолжают искать, сообщило минобороны страны.

В понедельник в районе островов Зларин и Заблаче в Адриатическом море произошло падение военного вертолета Kiowa Warrior ОН-58 D во время тренировочного полета.

"Один военнослужащий ВВС Хорватии, член экипажа вертолета, погиб при падении Kiowa Warrior в Зларинский канал перед населенным пунктом Заблаче", - сообщило министерство.

Отмечается, что предприняты все меры для поиска и второго члена экипажа. В 14.30 (16.30 мск) назначена пресс-конференция минобороны.