Один член экипажа упавшего в Хорватии вертолета погиб

БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Один из двух членов экипажа упавшего в Адриатику вертолета ВВС Хорватии Kiowa Warrior погиб, второго продолжают искать, сообщило минобороны страны.
В понедельник в районе островов Зларин и Заблаче в Адриатическом море произошло падение военного вертолета Kiowa Warrior ОН-58 D во время тренировочного полета.
"Один военнослужащий ВВС Хорватии, член экипажа вертолета, погиб при падении Kiowa Warrior в Зларинский канал перед населенным пунктом Заблаче", - сообщило министерство.
Отмечается, что предприняты все меры для поиска и второго члена экипажа. В 14.30 (16.30 мск) назначена пресс-конференция минобороны.
Военная авиация и ПВО Хорватии получили в декабре 2016 года 11 вертолетов Kiowa Warrior OH-58 D - вторую партию из 16 подаренных США машин. Это был дар США официальному Загребу стоимостью 1,7 миллиарда хорватских кун (около 230 миллионов евро).