Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T16:40+0300
https://ria.ru/20200127/1563933880.html
Один член экипажа упавшего в Хорватии вертолета погиб
https://cdn25.img.ria.ru/images/155359/86/1553598699_117:132:1765:1059_1036x0_80_0_0_b0b02c295fd461b5979aa6b574eac095.jpg
РИА Новости

Один член экипажа упавшего в Хорватии вертолета погиб

16:40 27.01.2020
314
© пресс-служба Генерального штаба армии ГрецииРазведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior во время церемонии передачи в состав ВМС Греции
Разведывательный ветролет Bell OH-58D Kiowa Warrior во время церемонии передачи в состав ВМС Греции
© пресс-служба Генерального штаба армии Греции
БЕЛГРАД, 27 янв - РИА Новости. Один из двух членов экипажа упавшего в Адриатику вертолета ВВС Хорватии Kiowa Warrior погиб, второго продолжают искать, сообщило минобороны страны.
В понедельник в районе островов Зларин и Заблаче в Адриатическом море произошло падение военного вертолета Kiowa Warrior ОН-58 D во время тренировочного полета.
"Один военнослужащий ВВС Хорватии, член экипажа вертолета, погиб при падении Kiowa Warrior в Зларинский канал перед населенным пунктом Заблаче", - сообщило министерство.
Отмечается, что предприняты все меры для поиска и второго члена экипажа. В 14.30 (16.30 мск) назначена пресс-конференция минобороны.
Военная авиация и ПВО Хорватии получили в декабре 2016 года 11 вертолетов Kiowa Warrior OH-58 D - вторую партию из 16 подаренных США машин. Это был дар США официальному Загребу стоимостью 1,7 миллиарда хорватских кун (около 230 миллионов евро).
Пятикратный чемпиона мира НБА Кобе Брайант
Вчера, 10:10
В США объяснили, из-за чего рухнул вертолет с баскетболистом Брайантом
101200
Обсудить 0
ХорватияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Ветролет Kiowa Warrior
В Хорватии упал военный вертолет
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти
Автомобиль полиции и пожарная машина в США
В Алабаме при пожаре на пристани семь человек пропали без вести
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио
В Канаде сообщили о втором предполагаемом случае коронавируса
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ
Самолет авиакомпании Ariana Airlines
В Афганистане разбился самолет
Иракские военные у посольства США в Багдаде
МИД Ирака осудил обстрел американского посольства в Багдаде
Дезинфекция зала ожидания на вокзале в Нанкине, КНР. 27 января 2020
Бангкок ввел меры против распространения коронавируса на транспорте
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Сотрудник ДПС ГИБДД в Москве
В Москве назвали причину инцидента с провалившейся в яму машиной
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган посетит Украину 3 февраля
Пассажирский самолет в небе
СМИ: талибы взяли ответственность за сбитый в Афганистане самолет
Пожарная машина в США
Жертвами пожара на причале в штате Алабама стали восемь человек
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жителя Кирова осудили на 21 год строгого режима за убийство родителей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния