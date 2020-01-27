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В СФ не поддержали идею закрыть границу с Китаем из-за коронавируса
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РИА Новости

В СФ не поддержали идею закрыть границу с Китаем из-за коронавируса

16:39 27.01.2020 (обновлено: 17:54 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВалерий Рязанский
Валерий Рязанский
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Валерий Рязанский. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Ситуация с коронавирусом в КНР не столь критичная, чтобы закрывать российско-китайскую границу, Роспотребнадзор принимает все меры для выявления заболевших граждан, сказал РИА Новости глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
"На мой взгляд, ситуация не столь критичная, чтобы закрывать границы с КНР", - сказал сенатор.
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Кроме того, закрыть мгновенно такой объем перемещения граждан из Китая очень сложно, подчеркнул он.
"Роспотребнадзор уже ввел дополнительные меры контроля за приезжающими в Россию гражданами КНР, в том числе, за группами туристов. Думаю, Роспотребнадзор справится",- сказал он.
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В качестве примера Рязанский привел ситуацию с прошедшим в России Чемпионатом мира по футболу, когда служба с помощью специальных устройств дистанционно определяла, нет ли заболевших среди приезжающих в нашу страну болельщиков.
По мнению политика, сейчас важнее объединить усилия специалистов по выработке вакцины против коронавируса. "Я знаю, что это уже делается, у нас высококлассные специалисты",- заключил парламентарий.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыЗдоровье - ОбществоВалерий РязанскийРоспотребнадзорКитайРоссияОбщество
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