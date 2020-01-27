В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти

ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Россия продолжает переговоры с Россия продолжает переговоры с Белоруссией по тарифу на транзит нефти, ожидает оперативного определения ею расходов на транспортировку, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин , уточнив, что в случае несогласования сторонами уровня обоснованных расходов тариф вырастет в пределах 6%.

"Переговоры такие состоялись, методика у них там в том, что цена должна меняться по формуле инфляция плюс не более 3%. Прогнозная инфляция - 3%. Какой итоговой будет величина тарифа - это вопрос относительно того, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке", - сказал Голомолзин журналистам в понедельник в кулуарах Европейской газовой конференции.

"То есть если стороны не придут к обоснованным объемам, то тогда работает эта формула. Если придут, то она может быть на другом уровне", - уточнил российский чиновник.

По его словам, ожидается решение Минска. "Мы рассчитываем, что белорусские коллеги решение для себя в ближайшее время примут", - сказал Голомолзин.

В белорусском министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщали РИА Новости в середине января, что договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики пока достичь не удалось, а переговоры продолжатся в ближайшее время. Голомолзин отмечал, что окончательные решения по тарифу ожидаются в январе.