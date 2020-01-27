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В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти
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РИА Новости

В ФАС рассказали о переговорах с Белоруссией о тарифе на транзит нефти

16:36 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. Россия продолжает переговоры с Белоруссией по тарифу на транзит нефти, ожидает оперативного определения ею расходов на транспортировку, сообщил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Анатолий Голомолзин, уточнив, что в случае несогласования сторонами уровня обоснованных расходов тариф вырастет в пределах 6%.
"Переговоры такие состоялись, методика у них там в том, что цена должна меняться по формуле инфляция плюс не более 3%. Прогнозная инфляция - 3%. Какой итоговой будет величина тарифа - это вопрос относительно того, придут ли стороны к окончательному пониманию согласованных расходов по транспортировке", - сказал Голомолзин журналистам в понедельник в кулуарах Европейской газовой конференции.
"То есть если стороны не придут к обоснованным объемам, то тогда работает эта формула. Если придут, то она может быть на другом уровне", - уточнил российский чиновник.
По его словам, ожидается решение Минска. "Мы рассчитываем, что белорусские коллеги решение для себя в ближайшее время примут", - сказал Голомолзин.
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В белорусском министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщали РИА Новости в середине января, что договоренностей о повышении тарифов на транзит российской нефти через территорию республики пока достичь не удалось, а переговоры продолжатся в ближайшее время. Голомолзин отмечал, что окончательные решения по тарифу ожидаются в январе.
В середине декабря ФАС сообщила, что Белоруссия предлагала увеличить тариф на прокачку российской нефти в 2020 году на 16,6%. Тогда же ведомство отмечало, что вопрос размера тарифа должен быть решен ФАС РФ и МАРТ Белоруссии не позднее 15 января. В рамках ранее достигнутых с РФ договоренностей Белоруссия с 1 сентября повысила тариф на транспортировку нефти по своему участку магистрального трубопровода "Дружба" на 3,7%.
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Анатолий ГоломолзинФедеральная антимонопольная служба РФБелоруссияРоссияВ мире
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