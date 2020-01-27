Объем фондов с участием капитала РВК в 2019 году вырос на 32%

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Объем фондов с участием капитала Росскийской венчурной компании (РВК) в 2019 году вырос на 32% и достиг 64,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

"В 2019 году РВК продолжила деятельность по созданию новых венчурных фондов под управлением профессиональных рыночных команд, а также совершенствованию институциональной среды венчурного рынка. На конец года совокупный объем фондов, созданных с участием капитала РВК, увеличился на 32% – с 48,8 до 64,4 миллиарда рублей", - сообщается в релизе.

Инвестиции в портфельные компании в 2019 году составили 1,3 миллиарда рублей, совокупный объем сделок по выходам за год составил 2,3 миллиарда рублей, увеличившись на 35% по сравнению с результатом 2018 года. В текущий портфель фондов РВК входит 180 портфельных компаний. При этом на начало 2020 года совокупное количество проинвестированных фондами РВК портфельных компаний за весь период деятельности РВК с учетом совершенных сделок по выходам составило 270.

На сегодняшний день портфель РВК включает 29 венчурных фондов, в том числе созданные в 2019 году совместно "Газпром нефтью" и со-инвесторами фонд "Новая индустрия" (New Industry Ventures), фонд с Минпромторгом РФ в области фармацевтической и медицинской промышленности, фонд с Минэкономразвития РФ для поддержки перспективных образовательных технологий. В 2019 году было объявлено о создании венчурного фонда Terra VC, сфокусированного на вложения в компании поздних стадий в области энергетики, умных сетей и индустриального интернета вещей, а в ноябре 2019 года РВК подписала соглашения о создании корпоративного венчурного фонда с ГТЛК и двух корпоративных венчурных фондов с РЖД.

В 2019 году фонды с участием капитала РВК одобрили предоставление инвестиций 24 компаниям на сумму 1,4 миллиарда рублей, включая 6 проектов НТИ на сумму 573 миллиона рублей. "За истекший год состоялось 24 выхода фондов РВК из портфельных компаний на общую сумму более 2,3 миллиарда рублей, что на 35% выше показателя 2018 года (1,7 миллиарда рублей)", - говорится в сообщении.

"Одним из ключевых результатов прошлого года стало формирование принципиально нового рыночного инструмента – создание двух венчурных фондов по трансформации образовательной и медицинской отраслей. …Уверен, что в 2020 году мы продолжим масштабировать полученный опыт для создания новых инвестиционных инструментов, которые способны вывести различные отрасли на качественно новые витки развития", – отметил замгендиректора, инвестиционный директор РВК Алексей Басов.