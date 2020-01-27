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Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
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РИА Новости

Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

16:30 27.01.2020 (обновлено: 18:09 27.01.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря "Освенцим" (Аушвиц) в Польше
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ОСВЕНЦИМ, 27 янв — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

"Я предложил господину президенту (Зеленскому. — Прим. ред.), чтобы мы вместе почтили память солдат, и польских, и украинских, которые в 1920 году сражались с большевистским нашествием", — заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в Освенциме.

В 2020 году в Польше отметят столетие Варшавской битвы, одного из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. В том же году Польша заключила договор о совместных военных действиях против советских войск с Украинской народной республикой, возглавляемой Симоном Петлюрой.
"Это столетие Варшавской битвы, а также столетие той великой войны, где с одной стороны против большевиков сражались польские солдаты, которых мы часто символически называем солдатами Пилсудского. С другой стороны был Петлюра и его солдаты, украинские солдаты, которые также мужественно отдали жизни в той войне, сражаясь за то же самое дело, что и наши солдаты", — заявил польский президент.
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По словам Дуды, это "хороший элемент общей истории" двух стран. "И я предложил господину президенту (Зеленскому. — Прим. ред.), чтобы мы почтили эту память", — заключил он.
В период Гражданской войны 1917-1922 годов Петлюра был главным атаманом войск Украинской народной республики и позже руководил ее директорией. Потерпев поражение от Красной армии, он бежал на Запад. Позже Петлюра был убит в Париже евреем Самуилом Шварцбурдом в отместку за погромы на Украине.
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Анджей ДудаВладимир ЗеленскийПольшаУкраинаВ мире
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Ну поставьте памятник Ивану Сусанину перед входом в Польское посольство. Для нас как символ патриотизма, а ляхи пусть сами думают куда заведёт выбранный ими путь.
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