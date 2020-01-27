Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками

ОСВЕНЦИМ, 27 янв — РИА Новости. Президент Польши Президент Польши Анджей Дуда предложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому совместно почтить память солдат, которые в 1920 году воевали с большевиками.

"Я предложил господину президенту (Зеленскому. — Прим. ред.), чтобы мы вместе почтили память солдат, и польских, и украинских, которые в 1920 году сражались с большевистским нашествием", — заявил Дуда на совместной пресс-конференции с Зеленским в Освенциме.

В 2020 году в Польше отметят столетие Варшавской битвы, одного из ключевых сражений Советско-польской войны 1919-1921 годов, в ходе которого Польша остановила наступление Красной армии. В том же году Польша заключила договор о совместных военных действиях против советских войск с Украинской народной республикой, возглавляемой Симоном Петлюрой.

"Это столетие Варшавской битвы, а также столетие той великой войны, где с одной стороны против большевиков сражались польские солдаты, которых мы часто символически называем солдатами Пилсудского. С другой стороны был Петлюра и его солдаты, украинские солдаты, которые также мужественно отдали жизни в той войне, сражаясь за то же самое дело, что и наши солдаты", — заявил польский президент.

По словам Дуды, это "хороший элемент общей истории" двух стран. "И я предложил господину президенту (Зеленскому. — Прим. ред.), чтобы мы почтили эту память", — заключил он.