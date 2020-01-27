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Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью
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РИА Новости

Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью

16:29 27.01.2020 (обновлено: 16:39 27.01.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВ аэропорту Шереметьево
В аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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В аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мать мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево, скрывалась от родственников. Об этом телеканалу "360" рассказал глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.
Отец семейства в последнее время работал вахтовым методом и оставлял сыновей в Центре социальной помощи семье и детям. По возвращении в город он забирал детей.
"Он мотивировал свое решение тем, что он не доверяет своей супруге и не может на нее оставить детей", — пояснил Лаврентьев.
Он рассказал, что в последнее время родители не ладили друг с другом: мать несколько раз уходила из семьи и в итоге бросила мужа и детей. Кроме того, о местонахождении женщины не знали даже ее родственники.
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"Они рассказали, что помогали семье своих внуков, помогали одеждой. Они говорят, что отношения с отцом были очень сложные и напряженные. Он периодически запрещал общаться с детьми", — рассказал Лаврентьев.
Семья не считалась неблагополучной: на учете в органах соцзащиты или опеки не стояла. Однако ранее был инцидент, при котором дети ошпарились кипятком, когда мать ушла в магазин. Женщине тогда вынесли предупреждение.
Накануне прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следователи СК начали проверку.
Семья проживала в Комсомольске-на-Амуре. Власти Хабаровского края решают вопрос с перевозкой детей в регион. Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что отца мальчиков нашли.
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Инцидент в "Шереметьево" с прилетевшими из Хабаровска детьмиМоскваКомсомольск-на-АмуреХабаровскШереметьево (аэропорт)ОбществоПроисшествия
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