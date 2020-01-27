Отец, бросивший детей в Шереметьево, боялся оставлять их с матерью

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Мать мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Мать мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево , скрывалась от родственников. Об этом телеканалу " 360 " рассказал глава пресс-службы администрации Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

Отец семейства в последнее время работал вахтовым методом и оставлял сыновей в Центре социальной помощи семье и детям. По возвращении в город он забирал детей.

"Он мотивировал свое решение тем, что он не доверяет своей супруге и не может на нее оставить детей", — пояснил Лаврентьев.

Он рассказал, что в последнее время родители не ладили друг с другом: мать несколько раз уходила из семьи и в итоге бросила мужа и детей. Кроме того, о местонахождении женщины не знали даже ее родственники.

"Они рассказали, что помогали семье своих внуков, помогали одеждой. Они говорят, что отношения с отцом были очень сложные и напряженные. Он периодически запрещал общаться с детьми", — рассказал Лаврентьев.

Семья не считалась неблагополучной: на учете в органах соцзащиты или опеки не стояла. Однако ранее был инцидент, при котором дети ошпарились кипятком, когда мать ушла в магазин. Женщине тогда вынесли предупреждение.

Накануне прилетевший из Хабаровска мужчина оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения. Детей доставили в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции. Следователи СК начали проверку.