Власти Таиланда заверили, что не допустят распространения коронавируса

БАНГКОК, 27 янв – РИА Новости. Таиланд в состоянии контролировать распространение нового коронавируса и предотвратить эпидемию, заявил в понедельник вице-премьер и министр здравоохранения страны Анутхин Чанвиракун.

Заявление министра опубликовано на интернет-сайте департамента общественных связей при премьер-министре Таиланда.

"Таиланд в состоянии контролировать распространение инфекции. Населению не следует обращать внимание на дезинформацию, которая публикуется в социальных сетях, потому что это приведет к панике", - говорится в заявлении.

Вице-премьер подтверждает в заявлении наличие 8 случаев обнаружения на территории Таиланда заболевших новой формой пневмонии, возбудителем которой является коронавирус.

"Все эти люди заразились коронавирусом за границей. В настоящий момент пятеро из них выздоровели и выписаны из больниц, оставшиеся трое продолжают лечение в больницах Таиланда", - говорится в документе.

Глава минздрава также сообщает в заявлении, что система удаленного контроля симптомов заболевания у авиапассажиров полностью развернута в таиландских аэропортах и работает на полную мощность.

"Аппаратура инфракрасного теплового сканирования и соответствующие команды специалистов сейчас работают в международных аэропортах Суваннабхуми и Дон Мыанг в Бангкоке, и международных аэропортах Чиангмай, Пхукет и Краби 24 часа в сутки, осуществляя сканирование 100% прибывающих пассажиров", - говорится в заявлении.