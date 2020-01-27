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Власти Таиланда заверили, что не допустят распространения коронавируса
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РИА Новости

Власти Таиланда заверили, что не допустят распространения коронавируса

16:26 27.01.2020
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© РИА Новости / Стоп-кадр видео / Перейти в фотобанкСотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково
Сотрудник санитарно-карантинного пункта проводит дистанционную термометрию пассажиров на борту самолета, прибывшего в аэропорт Внуково
© РИА Новости / Стоп-кадр видео
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БАНГКОК, 27 янв – РИА Новости. Таиланд в состоянии контролировать распространение нового коронавируса и предотвратить эпидемию, заявил в понедельник вице-премьер и министр здравоохранения страны Анутхин Чанвиракун.
Заявление министра опубликовано на интернет-сайте департамента общественных связей при премьер-министре Таиланда.
"Таиланд в состоянии контролировать распространение инфекции. Населению не следует обращать внимание на дезинформацию, которая публикуется в социальных сетях, потому что это приведет к панике", - говорится в заявлении.
Вице-премьер подтверждает в заявлении наличие 8 случаев обнаружения на территории Таиланда заболевших новой формой пневмонии, возбудителем которой является коронавирус.
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"Все эти люди заразились коронавирусом за границей. В настоящий момент пятеро из них выздоровели и выписаны из больниц, оставшиеся трое продолжают лечение в больницах Таиланда", - говорится в документе.
Глава минздрава также сообщает в заявлении, что система удаленного контроля симптомов заболевания у авиапассажиров полностью развернута в таиландских аэропортах и работает на полную мощность.
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"Аппаратура инфракрасного теплового сканирования и соответствующие команды специалистов сейчас работают в международных аэропортах Суваннабхуми и Дон Мыанг в Бангкоке, и международных аэропортах Чиангмай, Пхукет и Краби 24 часа в сутки, осуществляя сканирование 100% прибывающих пассажиров", - говорится в заявлении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
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