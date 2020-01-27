RT представил VR-фильм к 75-летию освобождения Освенцима

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. RT представил фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Картина сочетает в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки. Фильм создан на основе 3D-рисунков учащихся столичной школы №548, которые вместе с командой проекта #СтраницыПобеды посетили музей, созданный на месте одноименного лагеря рядом с польским городом Освенцим, а также Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Музыку к работе написал правнук советского изобретателя Льва Термена Петр.
"Уроки Аушвица" — это социальный эксперимент, в котором мы хотели показать, как история может оживать благодаря современному цифровому искусству. Мы попытались рассказать её на том языке, который близок молодому поколению", — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.
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