RT представил VR-фильм к 75-летию освобождения Освенцима

"Уроки Аушвица" — это социальный эксперимент, в котором мы хотели показать, как история может оживать благодаря современному цифровому искусству. Мы попытались рассказать её на том языке, который близок молодому поколению", — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.