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RT представил VR-фильм к 75-летию освобождения Освенцима
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РИА Новости

RT представил VR-фильм к 75-летию освобождения Освенцима

16:25 27.01.2020
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МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. RT представил фильм "Уроки Аушвица", приуроченный к 75-летию освобождения советскими войсками нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау (Освенцим).
Картина сочетает в себе элементы виртуальной реальности и технологию объемной съемки. Фильм создан на основе 3D-рисунков учащихся столичной школы №548, которые вместе с командой проекта #СтраницыПобеды посетили музей, созданный на месте одноименного лагеря рядом с польским городом Освенцим, а также Еврейский музей и центр толерантности в Москве. Музыку к работе написал правнук советского изобретателя Льва Термена Петр.
"Уроки Аушвица" — это социальный эксперимент, в котором мы хотели показать, как история может оживать благодаря современному цифровому искусству. Мы попытались рассказать её на том языке, который близок молодому поколению", — рассказал автор идеи Кирилл Карнович-Валуа.
RT реализует проект #СтраницыПобеды на пяти соцмедиа платформах — в Instagram, Facebook, Twitter, "вКонтакте" и Youtube. В нем разными способами рассказывается история Великой Отечественной войны.
Проект RT #СтраницыПобеды
13 января, 18:33
RT запустит проект об истории Великой Отечественной войны
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Телеканал RTКирилл Карнович-ВалуаОсвенцимМедиа - ОбществоОбщество
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