В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за АЧС

Ранее ведомство сообщало, что 16 января в 87-м квартале Кошкинского охотхозяйства были зафиксированы первые случаи смерти кабанов от АЧС. Кроме того, по информации ведомства, в соседнем районе на территории того же охотхозяйства были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по той же причине. 20 января при лабораторном исследовании павшего кабана, обнаруженного в 91-м квартале, также был выявлен ДНК вируса АЧС. Всего в Кошкинском охотхозяйстве было обнаружено шесть тел больных кабанов.