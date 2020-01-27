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В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за АЧС
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РИА Новости

В одном из районов Самарской области ввели режим ЧС из-за АЧС

16:19 27.01.2020
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкПлощадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
Площадка доращивания поросят в Родниковском свинокомплексе
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
САМАРА, 27 янв - РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Кошкинском районе Самарской области из-за африканской чумы свиней (АЧС), уничтожены более 200 домашних животных, сообщает в понедельник пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Ранее ведомство сообщало, что 16 января в 87-м квартале Кошкинского охотхозяйства были зафиксированы первые случаи смерти кабанов от АЧС. Кроме того, по информации ведомства, в соседнем районе на территории того же охотхозяйства были обнаружены тела еще двух кабанов, погибших по той же причине. 20 января при лабораторном исследовании павшего кабана, обнаруженного в 91-м квартале, также был выявлен ДНК вируса АЧС. Всего в Кошкинском охотхозяйстве было обнаружено шесть тел больных кабанов.
"На территории Кошкинского района введен режим ЧС… В радиусе пяти километров от очагов АЧС были ликвидированы домашние свиньи в количестве 231 голова", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, все владельцы свиней, у которых были изъяты и уничтожены животные, получат компенсацию.
Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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