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Мэр Антальи приютил пострадавшего при землетрясении кота
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РИА Новости

Мэр Антальи приютил пострадавшего при землетрясении кота

16:17 27.01.2020
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© REUTERS / StringerЛиквидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
© REUTERS / Stringer
Ликвидация последствий землетрясения на востоке Турции. 25 января 2020
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэрия Антальи заберет к себе пострадавшего при землетрясении на востоке Турции кота, сообщил в своем Twitter мэр города Мухиттин Бёджек.
Команда пожарных Антальи, участвующая в разборах завалов, спасла несчастное животное из-под обломков разрушенного дома. Фото раненого, присыпанного пылью кота с подписью о том, что пострадавший ищет себе новых хозяев, облетело социальные сети.
Забрать к себе животное решила мэрия Антальи. "После того, как кота подлечат, он отправится в Анталью, и за его судьбу можно не беспокоиться", - написал Бёджек в своем Twitter.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.
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Землетрясение на востоке ТурцииАнталья (провинция)Турция
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