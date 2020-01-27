Мэр Антальи приютил пострадавшего при землетрясении кота

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Мэрия Антальи заберет к себе пострадавшего при землетрясении на востоке Турции кота, сообщил в своем Twitter мэр города Мухиттин Бёджек.
Команда пожарных Антальи, участвующая в разборах завалов, спасла несчастное животное из-под обломков разрушенного дома. Фото раненого, присыпанного пылью кота с подписью о том, что пострадавший ищет себе новых хозяев, облетело социальные сети.
Ekiplerimiz yaralı kediyi buldu ve tedavisini yaptı. Minik dostumuza üzülen hayvanseverler merak etmesin. O artık bize emanet. #Deprem #Elazığ https://t.co/iKJEqMME5I pic.twitter.com/Qo6cP0WUiv— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) January 26, 2020
Забрать к себе животное решила мэрия Антальи. "После того, как кота подлечат, он отправится в Анталью, и за его судьбу можно не беспокоиться", - написал Бёджек в своем Twitter.
Землетрясение магнитудой 6,8 с эпицентром в районе города Сивридже провинции Элязыг произошло в пятницу в 20.55 мск. Подземные толчки ощущались в восточных турецких провинциях Адана, Хатай, Османие, Тунджели, Газиантеп, Шанлыурфа, Малатья, Мардин, Самсун, Токат, Чорум и Кайсери, а также на севере Сирии. Власти сообщают о 41 погибшем и 1607 пострадавших. Живыми из-под завалов удалось извлечь 45 человек.
Вчера, 15:39Число жертв землетрясения в Турции достигло 41