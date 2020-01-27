Злостный алиментщик из Курска сменил пол и переехал, но его нашли

"Житель города Курска, задолжавший почти 800 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, в отдел судебных приставов по повесткам не являлся, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске должника", - говорится в сообщении.
В ходе розыска должника было установлено, что он проживает в городе Дзержинский.
"Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по адресу проживания разыскиваемого должника встретил женщину, внешне очень похожую на задолжавшего детям мужчину. Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт", - информирует управление.
Отмечается, что судебный пристав-исполнитель взял с должника объяснение о причинах неисполнения судебного решения и призвал выплатить алименты.
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