Злостный алиментщик из Курска сменил пол и переехал, но его нашли

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 янв – РИА Новости. Житель Житель Курска задолжал почти 800 тысяч рублей алиментов своему ребенку, а когда его разыскали приставы, оказалось, что должник переехал и сменил пол, сообщило управление ФССП по Курской области.

"Житель города Курска, задолжавший почти 800 тысяч рублей на содержание своего несовершеннолетнего ребенка, в отдел судебных приставов по повесткам не являлся, по месту регистрации не проживал, алименты не перечислял. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление о розыске должника", - говорится в сообщении.

В ходе розыска должника было установлено, что он проживает в городе Дзержинский.

"Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, по адресу проживания разыскиваемого должника встретил женщину, внешне очень похожую на задолжавшего детям мужчину. Как оказалось в дальнейшем, в квартире находилась не родственница должника, а сам должник. Мужчина сменил пол и поменял паспорт", - информирует управление.