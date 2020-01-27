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Зеленский: Киев и Варшава снизили градус эмоций вокруг истории
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РИА Новости

Зеленский: Киев и Варшава снизили градус эмоций вокруг истории

16:19 27.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 27 янв – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил в понедельник, что Киеву и Варшаве удалось снизить градус эмоций вокруг совместных трагических страниц истории.
Ранее украинский Институт национальной памяти принял решение о запрете эксгумационных работ в селе Костюхновка Маневичского района Волынской области в рамках работ польского Института национальной памяти для поиска польских легионеров 1915-1916 годов. Мораторий был введен из-за вандализма по отношению к украинским памятникам в Польше. Зеленский заявил, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине. Кроме того, он предложил построить на границе государств памятник примирения. Польша указала Украине на 18 мест, где хотела бы провести эксгумацию останков поляков – жертв Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещены в РФ).

"Мы сегодня (в понедельник – ред.) договорились и дальше развивать и укреплять наше стратегическое дружественное партнерство. По моему мнению, нам удалось снизить градус эмоций вокруг совместного трагического прошлого, сегодня с открытыми сердцами наши страны движутся вперед, движутся в будущее", - заявил Зеленский во время совместного брифинга с президентом Польши Анджеем Дудой. Трансляцию вел офис украинского президента в Facebook.

Зеленский отметил, что Киев снял мораторий на поисковые работы и польские эксперты провели первые раскопки во Львовской области. "Следующим шагом будет восстановление польской стороной поврежденной могилы на горе Монастир и взятие ее под защиту", - заявил Зеленский, отметив, что в дальнейшем стороны будут акцентировать внимание на том, что их объединяет. Кроме того, Зеленский пригласил Дуду на Украину.
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В последние годы в отношениях Киева и Варшавы появилась напряженность, главным образом на фоне дискуссий о событиях, которые касаются вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА)*, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине. Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые совершили украинские националисты в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945 годах.
Верховная рада Украины приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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Владимир ЗеленскийПольшаУкраинаВ мире
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