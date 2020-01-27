Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения (ограничить полномочия России. — Прим. ред.) принимать. Но если примут, мы уедем", — сказал он.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что не верит в такое развитие событий, так как российская делегация уже встроена в ткань ПАСЕ.

"Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать", — заявил парламентарий.

"Непредсказуемая процедура"

Ранее депутаты Парламентской ассамблеи оспорили полномочия российской делегации. Теперь вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад.

Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье допустила, что не все делегации на грядущей сессии подтвердят свои полномочия. Она отметила, что это очень непредсказуемая процедура.

Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.