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Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий
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РИА Новости

Делегация России уйдет из ПАСЕ в случае ограничения полномочий

16:16 27.01.2020 (обновлено: 22:28 27.01.2020)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Российская делегация покинет ПАСЕ, если ее полномочия будут ограничены, заявил глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
"Я надеюсь, что здравомыслящее большинство не будет такие решения (ограничить полномочия России. — Прим. ред.) принимать. Но если примут, мы уедем", — сказал он.
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В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что не верит в такое развитие событий, так как российская делегация уже встроена в ткань ПАСЕ.
"Подавляющее большинство делегатов хотят нас поддержать. В Страсбурге становится все более интересно, а работа российской делегации все более эффективна. Нам по-прежнему непросто, но будем работать", — заявил парламентарий.

"Непредсказуемая процедура"

Ранее депутаты Парламентской ассамблеи оспорили полномочия российской делегации. Теперь вопрос передали в мониторинговую комиссию, которая подготовит доклад.
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье допустила, что не все делегации на грядущей сессии подтвердят свои полномочия. Она отметила, что это очень непредсказуемая процедура.
Ассамблея обсудит вопрос о продлении полномочий российской делегации в среду.
Ранее парламент Украины вернул украинскую делегацию к работе в сессии ПАСЕ. Один из ее членов уже успел устроить перепалку перед началом сессии. Так, депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко отказался разговаривать с украинской журналисткой из-за того, что она стояла рядом с представителями российских СМИ, а после вступил в короткую перебранку с российскими журналистами.
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Возвращение России в ПАСЕРоссияУкраина
Популярные комментарии
Ну что? умылись........Деньги заплатили а дальше? Пора менять не только правительство, нет слов одни мысли
27 января, 16:33
aa-krasnikov
3911237376
а какого мы лезем в этот ПАСЕ? структура, которая ничего не решает, а деньги требует. давно пора хлопнуть дверью, Европа без России ноль.
27 января, 16:42
ynyot nefr
460842018
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