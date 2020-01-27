Полиция начала проверку в отношении матери убитой в Саратове девочки

САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция в Саратове начала проверку по материалам прокуратуры о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей матерью девятилетней девочки, убитой в октябре прошлого года по пути в школу, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Ранее на сайте "Лица" на странице, посвященной прокурору области Сергею Филипенко, в разделе "Сообщения" анонимный пользователь оставил обращение к прокурору с просьбой дать оценку действиям матери убитой девочки, которая не проводила ребенка в школу, допустив, как считает автор послания, "преступную беспечность". Также в сообщении содержится просьба оценить возможность воспитания этой семьей второго ребенка. В пресс-службе прокуратуры области ранее сообщили РИА Новости, что поступившее в интернете обращение по подведомственности отправили в мэрию и полицию для проверки доводов.
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"Проверка проводится по материалам, поступившим из прокуратуры Кировского района Саратова, о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей жительницей Саратова в отношении малолетнего ребенка", - сказала собеседница агентства.
Девятилетняя девочка утром 9 октября 2019 года ушла из дома в школу и по пути пропала. Искали ее всем городом, к вечеру 10 октября ее нашли мертвой в одном из гаражей, мимо которых она проходила. Как сообщал СК, арестован 35-летний обвиняемый в убийстве, он признал вину, у него есть непогашенная судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера. Крестный погибшей девочки рассказывал РИА Новости, что у нее остался четырехлетний брат.
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