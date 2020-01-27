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Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов
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РИА Новости

Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов

16:06 27.01.2020 (обновлено: 16:22 27.01.2020)
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© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской РеспубликиГлава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники
© Фото : пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики
Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.
Ранее источник в руководстве "Единой России" сообщил РИА Новости, что партийная комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Игнатьева, который во время вручения новой техники пожарным вынудил одного из них подпрыгивать за ключами
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"Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС (видеоконференцсвязи - ред.), Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это - происки конкурентов", - написал Хинштейн в Twitter.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг.
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В региональном МЧС назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявлял, что на ближайшем заседании комиссии по этике партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из партии. Сам губернатор на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.
Шутка на грани фола
Вчера, 16:16
Шутка на грани фола
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МЧС РФМихаил ИгнатьевЧувашияПолитика
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