Глава Чувашии назвал скандал с вручением ключей происками конкурентов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники. Архивное фото

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Чувашии Глава Чувашии Михаил Игнатьев на заседании комиссии "Единой России" по этике назвал "происками конкурентов" скандал с вручением сотрудникам МЧС ключей от новых машин, сообщил замсекретаря генсовета партии Александр Хинштейн.

Ранее источник в руководстве "Единой России" сообщил РИА Новости, что партийная комиссия по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Игнатьева, который во время вручения новой техники пожарным вынудил одного из них подпрыгивать за ключами

"Комиссия по этике единогласно рекомендовала исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева после инцидентов с пожарными и журналистами. На вопросы, заданные ему по ВКС (видеоконференцсвязи - ред.), Игнатьев сказал, что вообще не видит за собой никакой вины, и все это - происки конкурентов", - написал Хинштейн в Twitter.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии вынудил сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. Вручение техники состоялось в Чебоксарах на площади Республики в четверг.