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РИА Наука
2020-01-27T16:06+0300
https://ria.ru/20200127/1563930651.html
Ученые обнаружили самую горячую экзопланету
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РИА Новости

Ученые обнаружили самую горячую экзопланету

16:06 27.01.2020
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© NASA / JPL-CaltechХудожественное изображение экзопланеты KELT-9b – самого известного "горячего юпитера"
Художественное изображение экзопланеты KELT-9b – самого известного горячего юпитера
© NASA / JPL-Caltech
Художественное изображение экзопланеты KELT-9b – самого известного "горячего юпитера"
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Ученые выяснили, что экзопланета KELT-9b, относящаяся к классу "горячих юпитеров", так сильно раскалена, что в ее атмосфере расщепляются молекулы водорода. Это самая горячая из всех найденных на сегодняшний день экзопланет. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrophysical Journal Letters.
Массивные газовые гиганты, называемые "горячими юпитерами" — планеты, которые находятся слишком близко от своих звезд, что делает невозможным существование на них любых форм жизни. Новые наблюдения показывают, что их атмосфера настолько горячая, что в ней происходят реакции, несвойственные планетам, а скорее характерные для звезд.
Одна из таких планет — KELT-9b, которая весит почти в три раза больше Юпитера и вращается вокруг звезды, расположенной в созвездии Лебедя на расстоянии 620 световых лет от Солнца, была открыта в 2017 году с помощью системы KilodegreeExtremelyLittleTelescope (KELT), объединяющей два роботизированных телескопа — в Аризоне (США) и в Южной Африке.
Планета так близко расположена к своей звезде, что период обращения, или один звездный год на ней составляет 1,48 земных суток. Температура на ее поверхности достигает 4300 градусов Цельсия. То есть эта планета горячее некоторых звезд.
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Используя космический телескоп НАСА "Спитцер", астрономы детально изучили температурные профили в различных частях планеты и построили ее тепловую модель. Моделирование показало, что на дневной стороне KELT-9b, обращенной к материнской звезде, температура такая высокая, что там не могут существовать даже молекулы газообразного водорода, связи в которых должны разрываться. Но на ночной стороне, где температура ниже, эти молекулы могут вновь переформировываться. Такой процесс известен как диссоциация и рекомбинация.
Так как планета KELT-9b находится в приливном захвате — ее период обращения вокруг своей оси совпадает с периодом обращения вокруг звезды — она всегда обращена к своей звезде только одной стороной, как Луна к Земле. Но атмосфера может перетекать с дневной стороны на ночную, увлекая за собой атомы и молекулы водорода. По мнению ученых, диссоциация и рекомбинация — наиболее вероятный механизм уравновешивания атмосферы "горячего юпитера", потому что, если бы атомы не распадались и затем не собирались заново, скорость ветра в атмосфере была бы огромной.
"Если не учитывать процесс диссоциации и рекомбинации водорода, на планете должны существовать очень быстрые ветра — до 60 километров в секунду, а это маловероятно", — приводятся в пресс-релизе НАСА слова первого автора исследования Меган Мэнсфилд (Megan Mansfield) из Чикагского университета США.
Исследователи отмечают, что подобные процессы были замечены и на других "горячих юпитерах".
"Эта планета настолько экстремальна по температуре, что она отличается от множества других экзопланет, — говорит Мэнсфилд. — Но есть и другие "горячие юпитеры", которые не настолько, но все же достаточно разогреты, чтобы подобный эффект имел место".
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