Безработица в России в декабре сохранилась на уровне 4,6 процента

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Уровень безработицы в России в декабре 2019 года третий месяц подряд составил 4,6%, следует из данных Уровень безработицы в России в декабре 2019 года третий месяц подряд составил 4,6%, следует из данных Росстата

"Уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) в декабре 2019 года составил 4,6%, как для населения в возрасте 15 лет и старше, так и для населения в возрасте 15-72 лет", - говорится в документе.

Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в декабре составила 75,9 миллиона человек. При этом из них 72,4 миллиона человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,5 миллиона человек - как безработные.

По данным Росстата, уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения в возрасте 15 лет и старше) в декабре составил 59,8%.