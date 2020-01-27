Попова поручила проинформировать население о профилактике коронавируса

"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев: системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики", - говорится в документе.