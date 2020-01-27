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Попова поручила проинформировать население о профилактике коронавируса
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РИА Новости

Попова поручила проинформировать население о профилактике коронавируса

16:00 27.01.2020 (обновлено: 16:01 27.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор поручил провести системную работу по информированию населения о мерах профилактики для избежания инфицирования коронавирусом, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев: системную работу по информированию населения о рисках инфицирования новой коронавирусной инфекцией, мерах личной профилактики", - говорится в документе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыАнна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорВ мире
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