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В Калининграде вручили первый сертификат за рождение первенца
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РИА Новости

В Калининграде вручили первый сертификат за рождение первенца

15:56 27.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкМама с ребенком в послеродовом отделении регионального перинатального центра в Калининграде.
Мама с ребенком в послеродовом отделении регионального перинатального центра в Калининграде.
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Мама с ребенком в послеродовом отделении регионального перинатального центра в Калининграде.. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в понедельник вручил первый сертификат на 300 тысяч рублей за рождение первенца в рамках новой региональной меры поддержки молодых семей, сообщила пресс-служба областного правительства.
"Первым получателем стала семья Мельниковых из Пионерского. В июне 2019 года мама ребенка Ульяна окончила Институт образования БФУ имени Канта, а ее супруг Владислав – один из военных вузов региона. В Рождество в семье военнослужащего родился первенец Матвей. Такое приятное событие дало семье Мельниковых право на получение сертификата на единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей, которую они должны использовать в течение года", - сообщили в правительстве.
Женщина с ребенком
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Новая единоразовая выплата закреплена в Социальном кодексе Калининградской области. Ее получателями могут стать мамы, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 года, во время обучения в колледже или вузе по очной или очно-заочной форме, а также в течение трех лет после его окончания. На предоставление единоразовой выплаты при рождении первого ребенка в 2020 году в областном бюджете предусмотрено 201,9 миллиона рублей.
Средства могут быть использованы на улучшение жилищных условий, в том числе ремонт жилого помещения; приобретение товаров детского ассортимента и предметов длительного пользования. Также ими можно оплатить обследование, лечение ребенка и матери по рекомендации медицинской организации государственной системы здравоохранения.
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Антон АлихановКалининградская областьОбщество
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