В Калининграде вручили первый сертификат за рождение первенца

КАЛИНИНГРАД, 27 янв - РИА Новости. Губернатор Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в понедельник вручил первый сертификат на 300 тысяч рублей за рождение первенца в рамках новой региональной меры поддержки молодых семей, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Первым получателем стала семья Мельниковых из Пионерского. В июне 2019 года мама ребенка Ульяна окончила Институт образования БФУ имени Канта, а ее супруг Владислав – один из военных вузов региона. В Рождество в семье военнослужащего родился первенец Матвей. Такое приятное событие дало семье Мельниковых право на получение сертификата на единоразовую выплату в размере 300 тысяч рублей, которую они должны использовать в течение года", - сообщили в правительстве.

Новая единоразовая выплата закреплена в Социальном кодексе Калининградской области. Ее получателями могут стать мамы, которые родили первого ребенка после 1 января 2020 года, во время обучения в колледже или вузе по очной или очно-заочной форме, а также в течение трех лет после его окончания. На предоставление единоразовой выплаты при рождении первого ребенка в 2020 году в областном бюджете предусмотрено 201,9 миллиона рублей.