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Попова поручила создать в аптеках запас противовирусных лекарств
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РИА Новости

Попова поручила создать в аптеках запас противовирусных лекарств

15:54 27.01.2020
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить в аптеках РФ наличие запасов противовирусных препаратов для экстренной профилактики заражения коронавирусом, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев ... наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты", - говорится в документе.
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