Попова поручила создать в аптеках запас противовирусных лекарств

"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев ... наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты", - говорится в документе.