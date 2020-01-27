Попова поручила создать в аптеках запас противовирусных лекарств

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила обеспечить в аптеках РФ наличие запасов противовирусных препаратов для экстренной профилактики заражения коронавирусом, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев ... наличие в медицинских организациях и аптечной сети запаса противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств, средств индивидуальной защиты", - говорится в документе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.