В России разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила подготовить план по обеспечению готовности медорганизаций к приему больных новой коронавирусной инфекцией, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемиченских (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев: обеспечение готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной иннфекцией", - говорится в документе.
21 января, 13:27Коронавирус человека: история открытия, виды, эпидемиология
Также в проект будут включены такие пункты, как запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение их транспортов и специальным медоборудованием, включая аппараты экстракорпоральной оксигенации.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.