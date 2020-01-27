В России разработают план по готовности медорганизаций к коронавирусу

"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плана организационных санитарно-противоэпидемиченских (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев: обеспечение готовности медицинских организаций к приему больных новой коронавирусной иннфекцией", - говорится в документе.

Также в проект будут включены такие пункты, как запас необходимых расходных материалов для отбора проб для проведения лабораторных исследований, противовирусных препаратов для экстренной профилактики и лечения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты, обеспечение их транспортов и специальным медоборудованием, включая аппараты экстракорпоральной оксигенации.