Полпред оценил работу Орлова, который может возглавить Пермский край

"Если вы меня просто спрашиваете, как я отношусь к этим двум вице-губернаторам, я могу прокомментировать по поводу Орлова, только не в контексте назначения его куда-нибудь. Он на своем месте, мне кажется. Это один из лучших руководителей в правительстве Свердловской области - достаточно профессиональный, достаточно вдумчивый и ответственный человек. Вот это я могу сказать про Орлова. С Чемезовым мы не знакомы. Я его видел два раза и с ним не общался. Мне очень сложно оценивать", - сказал Цуканов журналистам.