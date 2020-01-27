Полпред оценил работу Орлова, который может возглавить Пермский край

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Николай Цуканов высоко оценил работу первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, которого прочат на пост главы Пермского края.
Ранее издание Znak.com со ссылкой на источник сообщило, что Орлов может стать губернатором Пермского края после перехода Максима Решетникова в правительство РФ. Другим кандидатом считается еще один замглавы Свердловской области Олег Чемезов, отмечает издание.
"Если вы меня просто спрашиваете, как я отношусь к этим двум вице-губернаторам, я могу прокомментировать по поводу Орлова, только не в контексте назначения его куда-нибудь. Он на своем месте, мне кажется. Это один из лучших руководителей в правительстве Свердловской области - достаточно профессиональный, достаточно вдумчивый и ответственный человек. Вот это я могу сказать про Орлова. С Чемезовым мы не знакомы. Я его видел два раза и с ним не общался. Мне очень сложно оценивать", - сказал Цуканов журналистам.
В ответ на вопрос, велись ли с ним какие-то консультации на этот счет, Цуканов заявил, что у полпредства "другие совершенно задачи".
"Институт полпредства не предназначен для назначения или, не дай бог, удаления от власти. Эти вопросы принимаются на уровне президента Российской Федерации... Поэтому мы точно не мониторим эту историю. Тем более история в слухах. И я вообще не могу комментировать историю, которая происходит у соседнего округа", - подчеркнул Цуканов.