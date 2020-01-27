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Попова призвала регионы разработать планы по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Попова призвала регионы разработать планы по борьбе с коронавирусом

15:51 27.01.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВ лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре
В лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Главный государственный санитарный врач Анна Попова рекомендовала главам регионов России разработать планы по борьбе с распространением в РФ нового коронавируса, соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Главным должностным лицам субъектов РФ рекомендовать... утвердить региональные планы организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, предусмотрев выделение финансовых средств на реализацию мероприятий указанного плана", - говорится в тексте постановления.
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаРоссияУханьВ мире
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