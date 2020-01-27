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Попова поручила усилить режим дезинфекции в местах скопления людей
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РИА Новости

Попова поручила усилить режим дезинфекции в местах скопления людей

15:48 27.01.2020
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо "Свиблово"
Сотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо Свиблово
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо "Свиблово". Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова в связи с коронавирусом поручила организовать в местах массового скопления людей мероприятия по усилению режима дезинфекции, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Организовать (при необходимости) совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в местах массового скопления людей... и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным транспортом, мероприятия по усилению режима текущей дезинфекции", - говорится в документе.
Врач одной из поликлиник
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Распространение нового коронавирусаАнна ПоповаРоспотребнадзорРоссияУханьОбщество
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