Эко-активист рассказал о треснувшей над ним льдине в Антарктиде

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью рассказал о своем заплыве в Антарктиде и трещине во льду, которая заставила его плыть так быстро, как никогда прежде.
Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. В 2014 году в рамках проекта "Семь морей" он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях. А 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
East Antarctica is the coldest place on earth, and yet I was able to swim down a river under the ice-sheet. It was the most beautiful and terrifying experience of my life, and comes with an important message for us all. https://t.co/kl3eAkgXcS Please share. #Antarctica2020 pic.twitter.com/is1KK4MvEH— Lewis Pugh (@LewisPugh) January 27, 2020
"Пока плыл, услышал взрыв, как будто выстрелила пушка. Я испугался, что ледяная масса сейчас обрушится на меня, но это была просто трещина во льду", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
24 сентября 2019, 05:10РИА НаукаВ НАСА оценили взаимосвязь между пожарами в Европе и таянием льда в Арктике
От испуга Пью начал плыть так быстро, что, по его собственным ощущениям, вполне мог побить мировой рекорд на дистанции 200 метров.
По словам спортсмена, он намеренно отказался от средств защиты сопровождения и плыл один. Кроме того, у него не было возможности вернуться назад, если бы что-то пошло не так.
"Меня потрясла красота этого места - в частности, цвета. Когда я начал заплыв, стены вокруг меня были бирюзовыми, за следующим поворотом они были темно-синими, за следующим - серо-синими. Потом лед стал цвета индиго, а затем меня обволокла тьма, я не мог ничего видеть, и мне пришлось снять очки, чтобы видеть, куда плыву", - поделился Пью, добавив, что река в Антарктиде была самым красивым местом на Земле, которое он посещал.
Спортсмен отметил, что для заплыва в таких условиях нужно быть максимально похожим на животных, которые там живут. "Как вы знаете, белые медведи или моржи имеют защитный слой жира. В этой среде можно быть толстым и быстрым, можно быть толстым и медленным, можно даже быть худым и быстрым, но ни в коем случае нельзя быть худым и медленным. Идеальное сочетание - это, конечно, быть толстым и быстрым. Поэтому я ел, все что мог, настолько часто, насколько мог", - заявил Пью.
24 апреля 2019, 16:50РИА НаукаУченые выяснили, почему российская Арктика тает быстрее американской