Эко-активист рассказал о треснувшей над ним льдине в Антарктиде

МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью рассказал о своем заплыве в Антарктиде и трещине во льду, которая заставила его плыть так быстро, как никогда прежде.

Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. В 2014 году в рамках проекта "Семь морей" он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях. А 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.

East Antarctica is the coldest place on earth, and yet I was able to swim down a river under the ice-sheet. It was the most beautiful and terrifying experience of my life, and comes with an important message for us all. https://t.co/kl3eAkgXcS Please share. #Antarctica2020 pic.twitter.com/is1KK4MvEH — Lewis Pugh (@LewisPugh) January 27, 2020

"Пока плыл, услышал взрыв, как будто выстрелила пушка. Я испугался, что ледяная масса сейчас обрушится на меня, но это была просто трещина во льду", - сказал он на пресс-конференции в Москве.

От испуга Пью начал плыть так быстро, что, по его собственным ощущениям, вполне мог побить мировой рекорд на дистанции 200 метров.

По словам спортсмена, он намеренно отказался от средств защиты сопровождения и плыл один. Кроме того, у него не было возможности вернуться назад, если бы что-то пошло не так.

"Меня потрясла красота этого места - в частности, цвета. Когда я начал заплыв, стены вокруг меня были бирюзовыми, за следующим поворотом они были темно-синими, за следующим - серо-синими. Потом лед стал цвета индиго, а затем меня обволокла тьма, я не мог ничего видеть, и мне пришлось снять очки, чтобы видеть, куда плыву", - поделился Пью, добавив, что река в Антарктиде была самым красивым местом на Земле, которое он посещал.