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Эко-активист рассказал о треснувшей над ним льдине в Антарктиде
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РИА Новости

Эко-активист рассказал о треснувшей над ним льдине в Антарктиде

15:45 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловПосол океанов при ООН Льюис Пью
Посол океанов при ООН Льюис Пью
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Посол океанов при ООН Льюис Пью. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв – РИА Новости. Экстремальный спортсмен, посол доброй воли программы ООН по окружающей среде Льюис Пью рассказал о своем заплыве в Антарктиде и трещине во льду, которая заставила его плыть так быстро, как никогда прежде.
Льюис Пью плавает в экстремальных условиях, чтобы привлечь внимание общественности к проблемам морских ресурсов и климата. В 2014 году в рамках проекта "Семь морей" он совершил марафонские заплывы в Средиземном, Адриатическом, Эгейском, Черном, Красном, Аравийском и Северном морях. А 24 января 2020 года он проплыл в восточной Антарктиде по реке, которая образовалась из-за таяния ледников. Как обычно, на британце были только плавки, шапочка и очки.
"Пока плыл, услышал взрыв, как будто выстрелила пушка. Я испугался, что ледяная масса сейчас обрушится на меня, но это была просто трещина во льду", - сказал он на пресс-конференции в Москве.
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От испуга Пью начал плыть так быстро, что, по его собственным ощущениям, вполне мог побить мировой рекорд на дистанции 200 метров.
По словам спортсмена, он намеренно отказался от средств защиты сопровождения и плыл один. Кроме того, у него не было возможности вернуться назад, если бы что-то пошло не так.
"Меня потрясла красота этого места - в частности, цвета. Когда я начал заплыв, стены вокруг меня были бирюзовыми, за следующим поворотом они были темно-синими, за следующим - серо-синими. Потом лед стал цвета индиго, а затем меня обволокла тьма, я не мог ничего видеть, и мне пришлось снять очки, чтобы видеть, куда плыву", - поделился Пью, добавив, что река в Антарктиде была самым красивым местом на Земле, которое он посещал.
Спортсмен отметил, что для заплыва в таких условиях нужно быть максимально похожим на животных, которые там живут. "Как вы знаете, белые медведи или моржи имеют защитный слой жира. В этой среде можно быть толстым и быстрым, можно быть толстым и медленным, можно даже быть худым и быстрым, но ни в коем случае нельзя быть худым и медленным. Идеальное сочетание - это, конечно, быть толстым и быстрым. Поэтому я ел, все что мог, настолько часто, насколько мог", - заявил Пью.
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Льюис ПьюСеверное мореМоскваООНАнтарктидаВ мире
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