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Комитет по безопасности здоровья ЕС обсудит ситуацию с коронавирусом
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РИА Новости

Комитет по безопасности здоровья ЕС обсудит ситуацию с коронавирусом

15:40 27.01.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 янв – РИА Новости, Мария Князева. Комитет по безопасности здоровья представителей стран Евросоюза (Health security committee) на внеочередном заседании в понедельник обсудит ситуацию с коронавирусом, сказал журналистам представитель пресс-службы Еврокомиссии.
"Комитет по безопасности здоровья соберется сегодня… Будет обсуждаться быстро развивающаяся ситуация, с учетом информации о первых случаях по коронавирусу в ЕС, во Франции. Будут обсуждаться меры готовности, которые были предприняты странами ЕС, включая, к примеру, готовность больниц иметь дело с любыми новыми случаями, меры по информированию населения, а также дальнейшая координация ответных действий", - сказал он.
Это будет внеочередное заседание комитета, добавил представитель ЕК.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.
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