Комитет по безопасности здоровья ЕС обсудит ситуацию с коронавирусом

"Комитет по безопасности здоровья соберется сегодня… Будет обсуждаться быстро развивающаяся ситуация, с учетом информации о первых случаях по коронавирусу в ЕС, во Франции. Будут обсуждаться меры готовности, которые были предприняты странами ЕС, включая, к примеру, готовность больниц иметь дело с любыми новыми случаями, меры по информированию населения, а также дальнейшая координация ответных действий", - сказал он.