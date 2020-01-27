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Источник сообщил о гибели трех человек при обстреле рынка в Йемене
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РИА Новости

Источник сообщил о гибели трех человек при обстреле рынка в Йемене

15:40 27.01.2020
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© AP Photo / Abdulnasser AlseddikСитуация в городе Таиз
Ситуация в городе Таиз
© AP Photo / Abdulnasser Alseddik
КАИР, 27 янв - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, девять пострадали в результате обстрела повстанцами из движения "Ансар Алла" (хуситами) рынка в городе Таиз на юго-западе Йемена, заявил РИА Новости источник в органах власти города.
"Три человека убиты, девять ранены из-за снаряда, выпущенного хуситами по рынку аль-Макхая в районе ад-Дабаб на западе города Таиз", - сообщил источник.
Он добавил, что ряд пострадавших получили тяжелые ранения, число жертв может вырасти.
Хуситы пока не брали на себя ответственность за обстрел.
Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в Ходейде - городе-порте на Красном море - и передаче его под контроль ООН.
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