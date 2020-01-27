Часть белорусской оппозиции выдвинет единого кандидата в президенты

МИНСК, 27 янв - РИА Новости. Ряд оппозиционных организаций Ряд оппозиционных организаций Белоруссии впервые с 2005 года решили выдвинуть единого кандидата в президенты страны на предстоящих выборах, для чего проведут праймериз, передает корреспондент РИА Новости.

Соответствующий документ подписали в Минске лидеры движения "За свободу", оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия", Объединенная гражданская партия, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада) и партия БНФ.

"Впервые с 2005 года произошло объединение представителей демократических сил вокруг идеи выдвижения единого кандидата", - сказал председатель движения "За свободу" Юрий Губаревич на пресс-конференции в понедельник в Минске. Он заявил, что в белорусском обществе созрел запрос на такую идею.

Губаревич подчеркнул, что в процессе кампании по выдвижению, которая будет организована по всей стране, планируется подготовить программу системных реформ, с которой кандидат и пойдет на выборы.

Предполагается, что участвовать в праймериз будут не только претенденты от партий, но и любые другие граждане, которые смогут собрать в свою поддержку не менее 200 подписей и будут разделять ряд ключевых принципов оппозиционных организаций, подписавших договоренности о выдвижении единого кандидата. Среди этих принципов - приверженность независимости Белоруссии, выступление против диктатуры, вывод зарубежных военных объектов с территории страны, выход из ОДКБ, развитие белорусского языка и культуры. Начало сбора заявок желающих участвовать в процедуре выбора единого кандидата — 3 февраля. Все претенденты также должны внести сбор в 500 евро для решения организационных вопросов при проведении праймериз.

Ожидается, что кампания по определению единого кандидата завершится во второй половине мая. На данном этапе уже есть предварительный список из семи человек, которых могут выдвинуть на праймериз, но конкретные фамилии пока решено не называть. Однако лидер партии БНФ Григорий Костусев уже на пресс-конференции предложил выдвинуть единым кандидатом сопредседателя оргкомитета по созданию партии "Белорусская христианская демократия" (БХД) Павла Северинца, который был одним из организаторов протестных акций против интеграции с РФ, которые прошли в Белоруссии в декабре 2019 года. Сам Северинец позже подтвердил журналистам, что оппозиционная организация, которую он представляет, действительно, решила выдвинуть его на праймериз.

Согласно календарю на сайте ЦИК, президентские выборы должны пройти в Белоруссии в 2020 году. Как сообщала РИА Новости глава Центризбиркома Лидия Ермошина, 30 августа является единственной возможной датой для их проведения. При этом действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что не держится "посиневшими пальцами" за президентское кресло, но намерен предлагать белорусам свою кандидатуру на высший государственный пост, пока она не будет отвергнута.