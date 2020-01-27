Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-27T15:42+0300
https://ria.ru/20200127/1563928348.html
Путин поручил принять меры по финобеспечению капремонта школ искусств
https://cdn21.img.ria.ru/images/156379/22/1563792284_0:0:2998:1687_1036x0_80_0_0_e1f55e157fdbe442e0af67acff367492.jpg
РИА Новости

Путин поручил принять меры по финобеспечению капремонта школ искусств

15:42 27.01.2020
126
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами власти субъектов принять меры по финансовому обеспечению капремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств на условиях софинансирования, говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию РФ.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... принять меры по финансовому обеспечению на условиях софинансирования с субъектами Российской Федерации капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Вчера, 15:13
Путин поручил рассчитать потребность в дополнительных местах в школах
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2020 года.
600013
Обсудить 0
КультураПравительство РФВладимир ПутинРоссияОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности в Центре культуры и досуга Усманского района
Путин поручил рассчитать потребность в дополнительных местах в школах
Студенты во время лекции генерального директора госкорпорации Роскосмос Дмитрия Рогозина в МГУ. 23 мая 2019
Путин поручил предусмотреть выбор направления для третьекурсников
Новый детский сад открылся в Красноярске 10
Путин поручил создать не менее 255 тысяч мест в детсадах в 2021 году
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил создать комплексную систему мониторинга окружающей среды
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил увеличить количество бюджетных мест в вузах
Президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России. 9 марта 2017
Путин поручил утвердить компенсацию учителям за классное руководство
Президент России Владимир Путин
Путин порекомендовал ОНФ проконтролировать строительство ФАПов
Сотрудники технической службы Московского метрополитена проводят уборку и дезинфекцию вагонов в электродепо Свиблово
Попова поручила усилить режим дезинфекции в местах скопления людей
Владимир Путин
Путин поручил правительству изменить правила приема в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил утвердить порядок ввоза незарегистрированных лекарств
редседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание о ходе реализации национального проекта Безопасные и качественные автомобильные дороги
Медведев поручил ЕР зафиксировать задачи по реализации послания
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
Путин поручил обеспечить финансирование расхода на реализацию послания
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда заявил, что лично объяснил Ривлину отказ приехать в Иерусалим
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил включить в программу "Цифровая экономика" разработку ПО
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил ввести выплату семьям с низким доходом на детей 3-7 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния