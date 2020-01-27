Путин поручил принять меры по финобеспечению капремонта школ искусств

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с органами власти субъектов принять меры по финансовому обеспечению капремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств на условиях софинансирования, говорится в перечне поручений по реализации послания президента Федеральному собранию РФ.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации... принять меры по финансовому обеспечению на условиях софинансирования с субъектами Российской Федерации капитального ремонта, реконструкции и оснащения детских музыкальных школ и школ искусств", - говорится в документе.
Доложить об исполнении поручения необходимо до 1 марта 2020 года.