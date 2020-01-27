Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" избран вице-президентом Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы , заявила в понедельник член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.

Ранее в понедельник были утверждены полномочия украинской делегации в ПАСЕ, Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее.

"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.

По ее словам, Мережко является доктором юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он также имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.