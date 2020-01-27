Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T15:39+0300
https://ria.ru/20200127/1563928313.html
Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ
https://cdn25.img.ria.ru/images/155593/27/1555932792_0:90:3296:1944_1036x0_80_0_0_ca6e8505134827895d9db8242b388b60.jpg
РИА Новости

Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ

15:39 27.01.2020
1160
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявила в понедельник член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.
Ранее в понедельник были утверждены полномочия украинской делегации в ПАСЕ, Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее.
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Вчера, 15:00
В ПАСЕ поставили под вопрос полномочия России в ассамблее
"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.
По ее словам, Мережко является доктором юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он также имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.
Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ПАСЕ. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".
Заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы
21 января, 17:15
Киев отказался "дружить" с Москвой в ПАСЕ
32110650
Обсудить 2
Партия "Слуга народа"Верховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыУкраинаВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутат Рады раскритиковала действия украинской делегации в ПАСЕ
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий ответил на попытки оспорить полномочия России в ПАСЕ
Стоп-кадр видео, на котором житель Польши напал на грузовой автомобиль из России
Житель Польши с криками "я здесь главный" напал на российский грузовик
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой на заседании зимней сессии ПАСЕ
Полномочия России в ПАСЕ оспорили из-за поправок в Конституцию
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Президент Польши Анджей Дуда
Дуда заявил, что лично объяснил Ривлину отказ приехать в Иерусалим
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ допустила, что не все делегации подтвердят свои полномочия
Митинг оппозиции в Минске
Часть белорусской оппозиции выдвинет единого кандидата в президенты
Здание Конституционного суда в Киеве
КС Украины отказался рассматривать закон об особом статусе Донбасса
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55В Армении девять человек отравились угарным газом в ресторане
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
Лента новостейМолния