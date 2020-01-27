Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ

КИЕВ, 27 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от фракции "Слуга народа" избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы, заявила в понедельник член украинской делегации в ПАСЕ Евгения Кравчук.
Ранее в понедельник были утверждены полномочия украинской делегации в ПАСЕ, Киев вернулся к полноценной работе в ассамблее.
"Член украинской делегации, представитель "Слуги народа" Александр Мережко избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написала Кравчук на своей странице в Facebook.
По ее словам, Мережко является доктором юридических наук, известный ученый и специалист в области международного права, председатель комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества. Он также имеет опыт преподавания в США, Польше, Индии, Азербайджане и Армении.
Ранее Рада приняла постановление о возвращении украинской делегации к работе в ежегодной сессии ПАСЕ. В Киеве аргументировали это решение тем, что Украина "добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы".
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