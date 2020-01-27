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Религия и мировоззрение
2020-01-27T15:54+0300
https://ria.ru/20200127/1563928227.html
В храме назвали смерть отца Всеволода Чаплина неожиданной
https://cdn25.img.ria.ru/images/147494/03/1474940398_0:100:1920:1180_1036x0_80_0_0_a9d8e2c80cd493d664907327311cbcf5.jpg
РИА Новости

В храме назвали смерть отца Всеволода Чаплина неожиданной

15:37 27.01.2020 (обновлено: 15:54 27.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин в храме Христа Спасителя. 2015 год
Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин в храме Христа Спасителя. 2015 год
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кончина настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина стала для служащего с ним священника, протоиерея Алексея Фокина, полной неожиданностью, сказал сам Фокин РИА Новости.
Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье на 52-м году жизни.
"Сколько я здесь служу - это совершенно неожиданно", - сказал Фокин. По его словам, отец Всеволод всегда был очень энергичным, деятельным человеком, никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.
Собеседник агентства также с удивлением услышал от корреспондента агентства о том, что в СМИ пишут, что у Чаплина была астма: "никогда об этом не слышал".
Как рассказал священник, в воскресенье днем настоятель храма поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли ему спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Вскоре после этого отец Всеволод потерял сознание и скончался.
Причина смерти пока не установлена.
Протоиерей Всеволод Чаплин
Вчера, 15:34Религия и мировоззрение
Знакомый Чаплина рассказал, когда будет установлена причина его смерти
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВсеволод ЧаплинМоскваОбщество
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