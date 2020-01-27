В храме назвали смерть отца Всеволода Чаплина неожиданной

Председатель Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества Московского патриархата протоиерей Всеволод Чаплин в храме Христа Спасителя. 2015 год

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Кончина настоятеля храма преподобного Феодора Студита у Никитских ворот протоиерея Всеволода Чаплина стала для служащего с ним священника, протоиерея Алексея Фокина, полной неожиданностью, сказал сам Фокин РИА Новости.

Протоиерей Всеволод Чаплин скоропостижно скончался в воскресенье на 52-м году жизни.

"Сколько я здесь служу - это совершенно неожиданно", - сказал Фокин. По его словам, отец Всеволод всегда был очень энергичным, деятельным человеком, никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.

Собеседник агентства также с удивлением услышал от корреспондента агентства о том, что в СМИ пишут, что у Чаплина была астма: "никогда об этом не слышал".

Как рассказал священник, в воскресенье днем настоятель храма поднялся на колокольню, после чего ему стало плохо. Прихожане помогли ему спуститься и сесть на скамейку рядом с храмом. Вскоре после этого отец Всеволод потерял сознание и скончался.