Матери "пьяного" саратовского школьника грозит штраф

САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Административный протокол составлен в отношении матери 10-летнего школьника, попавшего в больницу с признаками алкогольного опьянения, ей грозит штраф до 2 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в правоохранительных органах.

Ранее полиция сообщила, что в Саратове 10-летний ученик четвертого класса вечером 22 января попал в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация". Со слов его матери, сын днем ушел погулять на каток, а вечером ей по телефону сообщили, что он госпитализирован с алкогольным опьянением. "Скорую" ему вызвала прохожая, к которой мальчик обратился из-за плохого самочувствия. Полиция и прокуратура начали проверки.

"Мальчик и его семья поставлены на индивидуальный профилактический учет в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). На маму составлен протокол по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказал собеседник агентства. Женщине грозит штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.