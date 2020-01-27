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Матери "пьяного" саратовского школьника грозит штраф
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РИА Новости

Матери "пьяного" саратовского школьника грозит штраф

15:36 27.01.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 27 янв - РИА Новости. Административный протокол составлен в отношении матери 10-летнего школьника, попавшего в больницу с признаками алкогольного опьянения, ей грозит штраф до 2 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в правоохранительных органах.
Ранее полиция сообщила, что в Саратове 10-летний ученик четвертого класса вечером 22 января попал в больницу с диагнозом "отравление неизвестным веществом, алкогольная интоксикация". Со слов его матери, сын днем ушел погулять на каток, а вечером ей по телефону сообщили, что он госпитализирован с алкогольным опьянением. "Скорую" ему вызвала прохожая, к которой мальчик обратился из-за плохого самочувствия. Полиция и прокуратура начали проверки.
Полиция
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"Мальчик и его семья поставлены на индивидуальный профилактический учет в ПДН (подразделении по делам несовершеннолетних). На маму составлен протокол по статье 20.22 КоАП РФ "Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции", - сказал собеседник агентства. Женщине грозит штраф в размере от полутора до двух тысяч рублей.
В экстренных службах региона ранее РИА Новости уточнили, что мальчик выписан из больницы. В пресс-службе прокуратуры области агентству сообщили, что, предварительно, семья мальчика благополучная, полная, в ней есть еще один ребенок.
Полиция
23 января, 09:29
В Саратове полиция начала проверку после инцидента с "пьяным" ребенком
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СаратовРоссияПроисшествия
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