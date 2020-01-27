Знакомый Чаплина рассказал, когда будет установлена причина его смерти

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предварительные данные о смерти известного московского священника протоиерея Всеволода Чаплина могут стать известны в понедельник, сейчас тело священнослужителя находится в церковной больнице святителя Алексия, сообщил РИА Новости глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.

Настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни.

"Я был понятым при аттестации смерти отца Всеволода. Сотрудники полиции и криминалисты обещали сегодня предварительные данные (о причинах смерти - ред.), а точные данные - в течение 30 дней. Пока их не назвали", - сказал Фролов.

Собеседник агентства, близко знавший Чаплина, сообщил, что священнослужитель "много лет страдал бронхиальной астмой и, как выяснилось, еще и сахарным диабетом".