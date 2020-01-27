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Религия и мировоззрение
2020-01-27T15:34+0300
https://ria.ru/20200127/1563928036.html
Знакомый Чаплина рассказал, когда будет установлена причина его смерти
https://cdn22.img.ria.ru/images/156389/50/1563895012_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_9f0a9ad04b60e777c302cf4cf171032c.jpg
РИА Новости

Знакомый Чаплина рассказал, когда будет установлена причина его смерти

15:34 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Предварительные данные о смерти известного московского священника протоиерея Всеволода Чаплина могут стать известны в понедельник, сейчас тело священнослужителя находится в церковной больнице святителя Алексия, сообщил РИА Новости глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов.
Настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни.
"Я был понятым при аттестации смерти отца Всеволода. Сотрудники полиции и криминалисты обещали сегодня предварительные данные (о причинах смерти - ред.), а точные данные - в течение 30 дней. Пока их не назвали", - сказал Фролов.
Собеседник агентства, близко знавший Чаплина, сообщил, что священнослужитель "много лет страдал бронхиальной астмой и, как выяснилось, еще и сахарным диабетом".
"Сейчас тело отца Всеволода находится в больнице святителя Алексия, будет проведено его вскрытие", - добавил эксперт.
Протоиерей Всеволод Чаплин
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВсеволод ЧаплинМоскваОбщество
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