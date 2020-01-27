Роспотребнадзор постановил подготовить медиков к лечению коронавируса

"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плава организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев... подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции; перевод медицинских организаций (при необходимости) на строгий противоэпидемический режим", - говорится в документе.