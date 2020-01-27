Роспотребнадзор постановил подготовить медиков к лечению коронавируса

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор постановил подготовить медиков в РФ к лечению коронавируса, перевести больницы на строгий противоэпидемический режим, соответствующее постановление главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"Разработать и внести на рассмотрение органов исполнительной власти субъектов РФ проект плава организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции и предложения по финансированию мероприятий, содержащихся в проекте указанного плана, предусмотрев... подготовку медицинских работников по вопросам клиники, диагностики, лечения новой коронавирусной инфекции; перевод медицинских организаций (при необходимости) на строгий противоэпидемический режим", - говорится в документе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.