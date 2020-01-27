Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-27T15:30+0300
https://ria.ru/20200127/1563927859.html
Дуда заявил, что лично объяснил Ривлину отказ приехать в Иерусалим
https://cdn21.img.ria.ru/images/153949/57/1539495772_0:186:2982:1863_1036x0_80_0_0_facad7132c526068ce96abd833e40202.jpg
РИА Новости

Дуда заявил, что лично объяснил Ривлину отказ приехать в Иерусалим

15:30 27.01.2020
460
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
ОСВЕНЦИМ (Польша), 27 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лично объяснил президенту Израиля Реувену Ривлину свой отказ приехать на всемирный международный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалим.
На прошлой неделе Дуда отказался принять участие во всемирном международном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, приуроченном к 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря "Освенцим". Формальной причиной для отказа стал отказ организаторов форума предоставить президенту Польши слово на памятном торжественном мероприятии в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Вчера, 13:53
Польша не стала приглашать Путина на мероприятия памяти Холокоста
"Я еще раз пояснил господину президенту (Израиля – ред.), в этот раз уже лично, что было поводом моего неприсутствия. Я подчеркну, что для нас необычайно обидно что-то, с чем мы не можем согласиться, то, что во время показанных во время тех торжеств презентаций было обойдено участие поляков в числе альянтов в борьбе против немецкого, гитлеровского захватчика и оккупанта", - сказал Дуда во время совместной пресс-конференции с Ривлином.
"По этой хотя бы причине я не мог быть там как президент Польской Республики", - заявил он, отметив, что "поляки сражались за свободу мира и свободу Европы" … "на всех фронтах".
Фабрики смерти. Архивные кадры ко дню памяти жертв Холокоста
Вчера, 09:28
"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв ХолокостаХолокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.
12600616
Обсудить 1
Празднование 75-летия освобождения ОсвенцимаАнджей ДудаАушвиц-Биркенау (концлагерь)Реувен РивлинПольшаИерусалимВ мире
Рекомендуем
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой во время зимней сессии ПАСЕ. 27 января 2020
Толстой рассказал, при каких условиях Россия вновь покинет ПАСЕ
Здание Совета Европы в Страсбурге
Депутат Рады Украины от "Слуги народа" избран вице-президентом ПАСЕ
Здание МИД России
В МИД оценили решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
Украинский депутат устроил перепалку с журналистами в ПАСЕ
Олег Тягнибок
Украинский политик захотел от России часть Алмазного фонда
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима
Дуда напомнил, что концлагерь в Освенциме освободили советские солдаты
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Дуда предложил Зеленскому почтить память воевавших с большевиками
Посол РФ в Польше Сергей Андреев
Польша в неоплатном долгу перед Россией, заявил посол Андреев
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
Митинг оппозиции в Минске
Часть белорусской оппозиции выдвинет единого кандидата в президенты
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров рассказал, кто поддержал инициативу Путина о саммите СБ ООН
Президент Польши Анджей Дуда во время мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Советской армией концентрационного лагеря Освенцим (Аушвиц) в Польше
Историк назвал оскорбительным предложение Дуды почтить память солдат
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ)
Депутаты ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Мероприятия в честь 75-летия освобождения Освенцима. 27 января 2020
Польша не пригласила Путина на памятные мероприятия по холокосту
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:53В Чехии четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус
00:43NYT: принц Эндрю не стал сотрудничать с ФБР по делу Эпштейна
00:38Каталонские радикалы устроили беспорядки в Барселоне
00:36ЦБ надеется на улучшение позиций России в глобальных индексах финуслуг
00:35Египтянин накрыл собой упавшего на рельсы ребенка и спас его от поезда
00:35ЦБ ожидает большей активности на рынке IPO с улучшением конъюнктуры
00:31СП: бизнесу нужны стимулы для более активного размещения акций
00:30Счетная палата заявила о наличии рисков для финансовой системы
00:28Океанографическое судно ВМФ России прибыло в Антарктиду
00:25В Туле скончался военный конструктор Василий Бакалов
00:08Названы самые популярные в инстаграме озера
00:05Российские инспекторы посетят американский военный объект в Германии
00:01"Выставил себя идиотом": политолог оценил речь Зеленского в Польше
23:52Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли
23:48Число совершенных в России за год преступлений превысило два миллиона
23:42Число преступлений, совершенных бандами, выросло в России на 3,1%
23:40Помпео обсудил с премьером Ирака обстрелы посольства США в Багдаде
23:38Бальбек прокомментировал претензии Тягнибока на Алмазный фонд России
23:33В МВД сообщили о росте числа террористических преступлений в России
23:33Почти миллион преступлений в России остались нераскрытыми в 2019 году
Лента новостейМолния