Дуда заявил, что лично объяснил Ривлину отказ приехать в Иерусалим

ОСВЕНЦИМ (Польша), 27 янв – РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что лично объяснил президенту Израиля Реувену Ривлину свой отказ приехать на всемирный международный форум памяти жертв Холокоста в Иерусалим.
На прошлой неделе Дуда отказался принять участие во всемирном международном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме, приуроченном к 75-й годовщине освобождения советскими войсками нацистского концлагеря "Освенцим". Формальной причиной для отказа стал отказ организаторов форума предоставить президенту Польши слово на памятном торжественном мероприятии в мемориальном комплексе "Яд Вашем".
"Я еще раз пояснил господину президенту (Израиля – ред.), в этот раз уже лично, что было поводом моего неприсутствия. Я подчеркну, что для нас необычайно обидно что-то, с чем мы не можем согласиться, то, что во время показанных во время тех торжеств презентаций было обойдено участие поляков в числе альянтов в борьбе против немецкого, гитлеровского захватчика и оккупанта", - сказал Дуда во время совместной пресс-конференции с Ривлином.
"По этой хотя бы причине я не мог быть там как президент Польской Республики", - заявил он, отметив, что "поляки сражались за свободу мира и свободу Европы" … "на всех фронтах".
Вчера, 09:28"Фабрики смерти". Архивные кадры ко дню памяти жертв ХолокостаХолокост – одна из величайших трагедий в истории человечества: до сих пор неизвестно, сколько жизней он унес. В рамках политики нацистской Германии по уничтожению еврейского народа в 1933–1945 годах была создана система концлагерей. Освенцим в Польше – первый из них и один из самых известных и жестоких. В нем погибло от 1,5 до 4 млн человек.