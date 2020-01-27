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"Уральские авиалинии" приостановили полеты на Хайнань
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РИА Новости

"Уральские авиалинии" приостановили полеты на Хайнань

15:30 27.01.2020
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© РИА Новости / Игорь Онучин / Перейти в фотобанкСамолет "Уральских авиалиний"
Самолет Уральских авиалиний
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Самолет "Уральских авиалиний". Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. "Уральские авиалинии" приостановили полеты из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"С 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты, уточняет авиаперевозчик.
По информации "Уральские авиалиний", возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения. Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.
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