"Уральские авиалинии" приостановили полеты на Хайнань

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. "Уральские авиалинии" приостановили полеты из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.
"С 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.
В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты, уточняет авиаперевозчик.
По информации "Уральские авиалиний", возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения. Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.