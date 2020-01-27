"Уральские авиалинии" приостановили полеты на Хайнань

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 янв - РИА Новости. "Уральские авиалинии" приостановили полеты из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров "Уральские авиалинии" приостановили полеты из Екатеринбурга и Тюмени на китайский остров Хайнань из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

"С 27 января авиакомпания "Уральские авиалинии" приостанавливает полетную программу на остров Хайнань (Хайкоу) из Екатеринбурга и Тюмени на неопределенный срок. Полеты будут возобновлены после нормализации эпидемиологической обстановки", - говорится в сообщении.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой в КНР пассажирам разрешен вынужденный возврат денежных средств за приобретенные авиабилеты, уточняет авиаперевозчик.

По информации "Уральские авиалиний", возврат осуществляется в полном объеме без штрафов и удержаний. Для возврата денежных средств необходимо обратиться по месту их приобретения. Возврат авиабилетов возможно осуществить только за авиабилеты, купленные до 24 января на вылеты до 7 февраля.