Пассажира в Шереметьево госпитализировали с острым гастроэнтеритом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Больная пассажирка, прилетевшая в Больная пассажирка, прилетевшая в Шереметьево из Владивостока, госпитализирована, предварительный диагноз - острый гастроэнтерит, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

В понедельник в Роспотребнадзор поступила информация о наличии больного пассажира с признаками острой кишечной инфекции на борту воздушного судна, следующего рейсом "Владивосток – Москва".

"Больной пассажир (гражданка РФ) изолирована. В ходе сбора эпиданамнеза установлено, что в течении месяца отдыхала в Тайване, далее делала пересадку в Пекине, где находилась 2 часа в транзитной зоне. При осмотре медицинским работником выставлен диагноз острый гастроэнтерит",- говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора провели анкетирование пассажиров, других лиц с подозрением на инфекцию нет, на борту проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, уточнили в пресс-службе.

Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что у пассажира приземлившегося в "Шереметьево" самолета из Владивостока подозревают коронавирус