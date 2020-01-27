Пассажира в Шереметьево госпитализировали с острым гастроэнтеритом

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Больная пассажирка, прилетевшая в Шереметьево из Владивостока, госпитализирована, предварительный диагноз - острый гастроэнтерит, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В понедельник в Роспотребнадзор поступила информация о наличии больного пассажира с признаками острой кишечной инфекции на борту воздушного судна, следующего рейсом "Владивосток – Москва".
"Больной пассажир (гражданка РФ) изолирована. В ходе сбора эпиданамнеза установлено, что в течении месяца отдыхала в Тайване, далее делала пересадку в Пекине, где находилась 2 часа в транзитной зоне. При осмотре медицинским работником выставлен диагноз острый гастроэнтерит",- говорится в сообщении.
Сотрудники Роспотребнадзора провели анкетирование пассажиров, других лиц с подозрением на инфекцию нет, на борту проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий, уточнили в пресс-службе.
Ситуация находится на особом контроле Роспотребнадзора, подчеркнули в ведомстве.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что у пассажира приземлившегося в "Шереметьево" самолета из Владивостока подозревают коронавирус.
Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных на территории материкового Китая достигло 2835, из них 81 скончался.