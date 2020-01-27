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Религия и мировоззрение
2020-01-27T15:26+0300
https://ria.ru/20200127/1563927576.html
Панихида по протоиерею Всеволоду Чаплину состоится 28 января
https://cdn25.img.ria.ru/images/156389/50/1563895006_0:238:2793:1809_1036x0_80_0_0_c4b56ce0212c1535561b9e453991eebb.jpg
РИА Новости

Панихида по протоиерею Всеволоду Чаплину состоится 28 января

15:26 27.01.2020
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПротоиерей Всеволод Чаплин
Протоиерей Всеволод Чаплин
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Прощание с протоиереем Всеволодом Чаплиным состоится в среду в храме преподобного Феодора Студина у Никитских ворот, а во вторник вечером там же будет совершена панихида, говорится в сообщении на сайте храма.
Настоятель храма святого Феодора Студита у Никитских ворот протоиерей Всеволод Чаплин скончался в воскресенье на 52-м году жизни.
Протоиерей Всеволод Чаплин
26 января, 20:08Религия и мировоззрение
Религиовед назвал кончину протоиерея Всеволода Чаплина большой утратой
"В нашем храме 28 января, во вторник, в 17.00 будет отслужен парастас (великая панихида) и начнут читать Евангелие. 29 января, в среду, в 07.30 состоится литургия, в 10.00 – отпевание и прощание с новопреставленным протоиереем Всеволодом", - говорится в сообщении.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВсеволод ЧаплинМоскварелигияОбщество
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