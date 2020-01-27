Панихида по протоиерею Всеволоду Чаплину состоится 28 января

"В нашем храме 28 января, во вторник, в 17.00 будет отслужен парастас (великая панихида) и начнут читать Евангелие. 29 января, в среду, в 07.30 состоится литургия, в 10.00 – отпевание и прощание с новопреставленным протоиереем Всеволодом", - говорится в сообщении.