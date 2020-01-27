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https://ria.ru/20200127/1563927538.html
Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных
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РИА Новости

Японского журналиста задержали в России за сбор секретных данных

15:24 27.01.2020 (обновлено: 17:22 27.01.2020)
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© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники Федеральной службой безопасности РФ
Сотрудники Федеральной службой безопасности РФ
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Во Владивостоке задержали гражданина Японии, который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке, рассказали РИА Новости в МИД.
Это произошло 25 декабря прошлого года. Нарушителю, приехавшему по журналистской визе, объявили официальное предостережение и дали трое суток на то, чтобы покинуть Россию. На следующий день он выехал на родину.
Японским дипломатам заявили протест и вручили ноту. Советника-посланника посольства в Москве вызывали в МИД для объяснений.
На прошлой неделе японская полиция задержала экс-сотрудника компании Softbank Араки Ютаку, заподозрив его в передаче секретных данных двум россиянам. В субботу дипломатическая миссия России в Японии выразила сожаление в связи с тем, что Токио "присоединился к антироссийским спекуляциям на тему шпиономании".
Государственные флаги России (справа) и Японии по случаю прибытия эсминца Хамагири Морских сил самообороны Японии во Владивосток
25 января, 17:09
"Шпиономания". Посольство России оценило ситуацию с торгпредством в Японии
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МИД РФПроисшествияЯпонияРоссияБезопасностьВ мире
Популярные комментарии
Таким макаром можно взять "любого" человека и объявить, что: "он пытался узнать секретные данные..." И докажи, что не верблюд...
27 января, 16:18
Eugene Shilkin
1061205137
Вы это серьезно.. "который пытался получить секретные сведения о военном потенциале страны на Дальнем Востоке" ))) это на какой IQ рассчитано?? Хотя не важно, это же будет ШПИОНАЖ, ЗАКРЫТЫЙ "СУД" и все участники под подпиской про неразглашение - МОЖНО С ЭТИМ ЯПОНЦЕМ делать тупо все что хочешь))
27 января, 16:17
Semen Altov
851234122
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