В ЕР подтвердили, что главу Чувашии рекомендовали исключить из партии

Глава Чувашии Михаил Игнатьев во время смотра и вручения аварийно-спасательной техники

Ранее источник в руководстве ЕР сообщил РИА Новости, что комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из партии и приостановить его членство в региональном политсовете.

Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.

"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.

Председатель партийной комиссии по этике, депутат ГД Валентина Терешкова отметила, что вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу. Партия предприняла все попытки с пониманием отнестись к ситуации, но, учитывая дальнейшие шаги Игнатьева, ЕР "должна дать соответствующую оценку и принять решение", подчеркнула она.

В свою очередь заместитель председателя комиссии по этике, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что "никому не допустимо унижать честь и достоинство граждан, тем более высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации".