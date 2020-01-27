В ЕР подтвердили, что главу Чувашии рекомендовали исключить из партии

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Комиссия "Единой России" по этике единогласно рекомендовала президиуму генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из ЕР за нарушение этических норм, подтвердил ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко.
Ранее источник в руководстве ЕР сообщил РИА Новости, что комиссия "Единой России" по этике рекомендовала президиуму генерального совета исключить Игнатьева из партии и приостановить его членство в региональном политсовете.
Ранее в соцсетях и СМИ появилось видео, как глава Чувашии подшутил над сотрудником МЧС, вынудив его подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин.
"Игнатьев унизил честь и достоинство офицера, который спасает жизни людей, оскорбил чувства миллионов человек. Лицу, занимающему высокопоставленный пост, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому я считаю, что такому человеку не место в наших рядах. Это последовательная работа партии по очищению", - цитирует Ревенко пресс-служба ЕР.
Председатель партийной комиссии по этике, депутат ГД Валентина Терешкова отметила, что вручение ключей от машин Игнатьев превратил в унизительное шоу. Партия предприняла все попытки с пониманием отнестись к ситуации, но, учитывая дальнейшие шаги Игнатьева, ЕР "должна дать соответствующую оценку и принять решение", подчеркнула она.
В свою очередь заместитель председателя комиссии по этике, председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что "никому не допустимо унижать честь и достоинство граждан, тем более высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации".
В МЧС Чувашии назвали эпизод "дружеской шуткой", при этом руководитель МЧС России Евгений Зиничев счел недопустимым поведение Игнатьева. Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявлял, что на ближайшем заседании комиссии по этике партия поставит вопрос об исключении Игнатьева из партии. Сам Игнатьев на еженедельном совещании в Доме правительства республики в понедельник заявил, что уважительно относится к сотрудникам МЧС.