В МИД оценили решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решение Решение Германии выделить на помощь блокадникам 12 миллионов евро не только улучшит качество медицинского обслуживания, но и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран, этот жест не закрывает вопроса об индивидуальных выплатах блокадникам, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России

Ранее стало известно, что ФРГ выделит 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч.

Как отмечается в комментарии, РФ видит "в этом решении зримое свидетельство признания правительством ФРГ моральной ответственности за совершённые нацистами преступления".

"Исходим из того, что эта добровольная акция правительства ФРГ не только улучшит качество медицинского обслуживания ныне здравствующих блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге, но и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран, в особенности – с учётом отмечаемого в 2020 году 75-летия Победы и окончания Второй мировой войны в Европе", - говорится в комментарии.

"При этом подтверждаем принципиальную позицию, согласно которой добровольный гуманитарный жест правительства ФРГ не закрывает вопроса о предоставлении германской стороной индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности. Переговоры по данному вопросу будут продолжены", - отметили в ведомстве.