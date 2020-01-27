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В МИД оценили решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам
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РИА Новости

В МИД оценили решение Германии выделить 12 миллионов евро блокадникам

15:22 27.01.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание МИД России
Здание МИД России
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание МИД России. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Решение Германии выделить на помощь блокадникам 12 миллионов евро не только улучшит качество медицинского обслуживания, но и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран, этот жест не закрывает вопроса об индивидуальных выплатах блокадникам, говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России.
Ранее стало известно, что ФРГ выделит 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч.
Как отмечается в комментарии, РФ видит "в этом решении зримое свидетельство признания правительством ФРГ моральной ответственности за совершённые нацистами преступления".
"Исходим из того, что эта добровольная акция правительства ФРГ не только улучшит качество медицинского обслуживания ныне здравствующих блокадников, проживающих в Санкт-Петербурге, но и послужит делу исторического примирения между народами обеих стран, в особенности – с учётом отмечаемого в 2020 году 75-летия Победы и окончания Второй мировой войны в Европе", - говорится в комментарии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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"При этом подтверждаем принципиальную позицию, согласно которой добровольный гуманитарный жест правительства ФРГ не закрывает вопроса о предоставлении германской стороной индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности. Переговоры по данному вопросу будут продолжены", - отметили в ведомстве.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь, Дорога жизни, по которому в город доставлялось продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокаду прорвали 18 января 1943 года, полностью сняли 27 января 1944 года. За это время погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. На Нюрнбергском процессе называлось число в 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
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