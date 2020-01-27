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Чайка рассказал о проблемах в сфере освоения бюджета на Кавказе
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РИА Новости

Чайка рассказал о проблемах в сфере освоения бюджета на Кавказе

15:20 27.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЮрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
Юрий Чайка на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 27 янв - РИА Новости. Сферы освоения бюджетных средств и распоряжения государственным имуществом на Северном Кавказе наиболее подвержены коррупционным рискам и серьезно поражены клановостью, заявил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.
Юрий Чайка, около четырнадцати лет возглавлявший Генеральную прокуратуру, 22 января был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимавший этот пост Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск. В понедельник нового полпреда представили властям округа.
"Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, является коррупция. Наибольшим коррупционным рискам в округе подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система. Эти сферы серьезно поражены клановостью. Повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов", - сказал полпред.
По его словам, удельный вес коррупционных преступлений в общем объеме преступлений, зафиксированных в округе в 2019 году, составил почти 3%. Это в 2 раза превышает среднероссийский показатель, добавил Чайка.
Юрий Чайка
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Северный КавказЮрий ЧайкаРоссияПолитика
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