У двоих пациентов венской больницы подозревают коронавирус

ВЕНА, 27 янв - РИА Новости. У двух пациентов, госпитализированных в У двух пациентов, госпитализированных в Вене с подозрением на коронавирус , диагноз не подтвердился, еще двоих проверяют, сообщил в понедельник телеканал OE24

Первый в Вене случай госпитализации с подозрением на коронавирус зафиксирован в субботу вечером. Речь шла о китайской стюардессе, за пару дней до этого побывавшей в китайской провинции Хубэй, где распространен вирус.

В воскресенье вечером была госпитализирована еще одна проживающая в Австрии гражданка Китая, которая провела отпуск в области, где зафиксировано заражение коронавирусом. В обоих случаях наличие коронавируса в крови пациентов не подтвердилось.

В данный момент еще два пациента - женщина и мужчина - находятся в инфекционном отделении больницы имени Франца Иосифа, они поступили туда в первой половине понедельника. Граждане Австрии по отдельности обратились за медицинской помощью, отметив у себя наличие симптомов коронавируса после поездки в Китай. Были ли они в ходе поездки в провинции Хубэй, неясно.