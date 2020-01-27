Руденко обсудил с послом Молдавии приднестровское урегулирование

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Молдавии в России Андреем Негуцей двустороннее сотрудничество и приднестровское урегулирование, сообщает российское дипведомство.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-молдавского сотрудничества и ситуация в приднестровском урегулировании", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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