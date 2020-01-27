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Руденко обсудил с послом Молдавии приднестровское урегулирование
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РИА Новости

Руденко обсудил с послом Молдавии приднестровское урегулирование

15:18 27.01.2020
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© Министерство иностранных дел Российской ФедерацииЗаместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко
© Министерство иностранных дел Российской Федерации
Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил с послом Молдавии в России Андреем Негуцей двустороннее сотрудничество и приднестровское урегулирование, сообщает российское дипведомство.
"В ходе встречи обсуждались актуальные вопросы российско-молдавского сотрудничества и ситуация в приднестровском урегулировании", - говорится в комментарии на сайте министерства.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский
29 октября 2019, 15:22
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Андрей РуденкоМИД РФМолдавияВ мире
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