Чайка пообещал проконтролировать реализацию нацпроектов на Кавказе

"Мы возьмем на жесткий контроль реализацию национальных проектов. Вся эта система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ. Движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени", - сказал Чайка.

"Как вам известно, коллеги, в связи с упразднением министерства по делам Северного Кавказа, все его функции и полномочия перешли к министерству экономического развития. Я разговаривал с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным и мы пришли к согласию в отношении того, что необходимо разработать обновленную экономическую политику в отношении Северного Кавказа, ориентированную на снижение уровня безработицы в макрорегионе, создание новых бизнес-моделей и обеспечение гарантий стабильного функционирования всех сегментов бизнеса, от самозанятых до крупных предприятий", - сказал Чайка.