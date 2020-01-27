Чайка пообещал проконтролировать реализацию нацпроектов на Кавказе

ПЯТИГОРСК, 27 янв - РИА Новости. Реализация национальных проектов на Северном Кавказе будет взята под жесткий контроль, а вся система станет прозрачной, сообщил полпред президента РФ в СКФО Юрий Чайка.
Чайка, около четырнадцати лет возглавлявший Генеральную прокуратуру, 22 января был назначен полномочным представителем президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе. Занимавший этот пост Александр Матовников назначен заместителем главкома Сухопутных войск. В понедельник нового полпреда представили властям округа.
"Мы возьмем на жесткий контроль реализацию национальных проектов. Вся эта система станет абсолютно прозрачной на базе современных электронных платформ. Движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени", - сказал Чайка.
По его словам, необходимо разработать обновленную экономическую политику в отношении Северного Кавказа.
"Как вам известно, коллеги, в связи с упразднением министерства по делам Северного Кавказа, все его функции и полномочия перешли к министерству экономического развития. Я разговаривал с премьер-министром Российской Федерации Михаилом Владимировичем Мишустиным и мы пришли к согласию в отношении того, что необходимо разработать обновленную экономическую политику в отношении Северного Кавказа, ориентированную на снижение уровня безработицы в макрорегионе, создание новых бизнес-моделей и обеспечение гарантий стабильного функционирования всех сегментов бизнеса, от самозанятых до крупных предприятий", - сказал Чайка.
Он отметил, что уже на следующей неделе проведет рабочую встречу с министром экономического развития Максимом Решетниковым, в рамках которой будут определены конкретные шаги на этом направлении.