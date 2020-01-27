Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Распространение коронавируса могло быть диверсией, а не природным очагом инфекции, прямых доказательств нет, но есть косвенные, заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.

"Прямых доказательств, что эта была диверсия, нет, но есть косвенные и, к сожалению, они имеют место быть", - сказал Никулин на пресс-конференции в Национальной службе новостей.

Он пояснил, что время и место распространения инфекции настораживают - Ухань является крупным логистическим центром, а распространение коронавируса началось в преддверии китайского Нового года, когда огромное количество людей планировали разъехаться по всему миру.