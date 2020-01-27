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Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт
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РИА Новости

Распространение коронавируса могло быть диверсией, считает эксперт

15:16 27.01.2020
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© REUTERS / Thomas PeterМедицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
© REUTERS / Thomas Peter
Медицинские работники измеряет температуру тела мужчины в зале вылета аэропорта в китайском городе Чанша
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Распространение коронавируса могло быть диверсией, а не природным очагом инфекции, прямых доказательств нет, но есть косвенные, заявил бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин.
"Прямых доказательств, что эта была диверсия, нет, но есть косвенные и, к сожалению, они имеют место быть", - сказал Никулин на пресс-конференции в Национальной службе новостей.
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Он пояснил, что время и место распространения инфекции настораживают - Ухань является крупным логистическим центром, а распространение коронавируса началось в преддверии китайского Нового года, когда огромное количество людей планировали разъехаться по всему миру.
Кроме того, Китай окружен военными американскими лабораториями, а в Ухане есть консульство США, сотрудники которого могли доставить опасный груз в КНР, уточнил Никулин.
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Распространение нового коронавирусаКитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Полностью согласен. И обратите внимание, как американцы притихли. Нашкодили, как плохой ученик, и притихли...
27 января, 15:25
Artemii ART
2700000
Всё верно! Это результат торговой войны между Штатами и Китаем. Штаты решили действовать по своим принципам - если не договориться, так здорово напугать.
27 января, 15:28
Gulya Dean
1300000
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