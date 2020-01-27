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Богданов обсудил с послом Ирака региональную повестку дня
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РИА Новости

Богданов обсудил с послом Ирака региональную повестку дня

15:15 27.01.2020 (обновлено: 15:19 27.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМихаил Богданов
Михаил Богданов
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Михаил Богданов. Архивное фото
МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Абдурахманом Хусейни региональную повестку дня с акцентом на ситуацию в стране в свете продолжающегося там кризиса, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке в свете продолжающегося в этой стране внутриполитического кризиса", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских связей, подчеркнули в МИД РФ.
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Михаил БогдановМИД РФИракВ мире
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