Богданов обсудил с послом Ирака региональную повестку дня

МОСКВА, 27 янв - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Ирака в Москве Абдурахманом Хусейни региональную повестку дня с акцентом на ситуацию в стране в свете продолжающегося там кризиса, сообщает российское дипведомство.
"В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по ключевым аспектам региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Ираке в свете продолжающегося в этой стране внутриполитического кризиса", - говорится в сообщении на сайте министерства.
Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-иракских связей, подчеркнули в МИД РФ.
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