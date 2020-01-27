Курских врачей наказали за оставленную в коридоре женщину-ветерана

ВОРОНЕЖ, 27 янв – РИА Новости. Несколько врачей больницы Курска, где 94-летнюю женщину-ветерана войны положили в коридоре из-за отсутствия свободных мест, наказаны по итогам проверки, сообщает Telegram-канал областной администрации.
Информация о случившемся появилась в пятницу в Telegram-канале "Курские известия". По данным канала, 94-летнюю Клавдию Гусельникову привезли в больницу скорой помощи Курска вечером в четверг, 23 января. Как информировал канал, "врачи не оказывают необходимую помощь" женщине, ее родственники переживают, что из-за этого она может умереть. По информации канала, женщина является участницей Великой Отечественной войны, родилась на Украине, в 16 лет ушла на фронт, была командиром зенитного орудия. СК объявил о начале доследственной проверки изложенных в СМИ фактов. Власти области заявили, что ситуация с Гусельниковой взята на контроль.
"На днях стало известно, что в Курскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи поступила ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Васильевна Гусельникова 1925 года рождения. Из-за отсутствия свободных мест ее положили в коридор урологического отделения", - информирует Telegram-канал областной администрации.
По его данным, 25 января началась служебная проверка, которая продлится по 20 февраля.
"По предварительным результатам проверки заместитель главного врача по хирургии Сергей Кузнецов уволился по собственному желанию. До окончания служебного разбирательства и проверки прокуратуры отстранен от должности заведующий отделением урологии №1 Сергей Долженков. Будут также оценены действия дежурного врача Дмитрия Делова", - говорится в сообщении.
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