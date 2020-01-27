Курских врачей наказали за оставленную в коридоре женщину-ветерана

"На днях стало известно, что в Курскую городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи поступила ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Васильевна Гусельникова 1925 года рождения. Из-за отсутствия свободных мест ее положили в коридор урологического отделения", - информирует Telegram-канал областной администрации.

По его данным, 25 января началась служебная проверка, которая продлится по 20 февраля.

"По предварительным результатам проверки заместитель главного врача по хирургии Сергей Кузнецов уволился по собственному желанию. До окончания служебного разбирательства и проверки прокуратуры отстранен от должности заведующий отделением урологии №1 Сергей Долженков. Будут также оценены действия дежурного врача Дмитрия Делова", - говорится в сообщении.